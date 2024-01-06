Цепи кованы: в бийском дворе идет ожесточенная борьба за парковочные места

Участие в решении “огораживать или нет” принимают даже те, у кого нет автомобилей

Жители по ул.Ударная уже несколько месяцев не могут прийти к консенсусу по поводу распоряжения придомовой территорией: против парковки автомобилей у дома никто ничего не имеет, вопрос заключается лишь в том, каким образом это делать? Одни предпочитают надежность, и хотят знать, что ухоженное и расчищенное место никто, кроме его “хозяина” больше не займет. Другие предпочитают свободу выбора: если место пустует, туда может запарковаться любой. Замки кем-то ставятся, цепи вешаются, а через некоторое время – другими срезаются и ломаются.

– На ул. Ударная, 71 незаконно огородили место для стоянки своих “железных коней”, а именно – забили столбики и натянули цепи с замками, – рассказывает подписчик группы ТГ-канала “Инцидент-Бийск”. – Хорошо, тут вроде все всё поняли и устранили это самовольство. К сожалению, одни убирают, другие тут же возводят! Думая, что вот именно им, почему-то можно! Так и здесь, в доме №71 убрали, а на Ударной, 73 (с торца дома) сделали. Где разрешение? Где уважение к соседям и их родственникам, к друзьям и знакомым, которые тоже приезжают в этот дом? С чего вы решили, что вам это место нужнее? Что гараж-то сразу не поставили? Или вы имеете право просто так оградить себе кусок земли?

Фото: ТГ-канал “Инцидент Бийск”

“Личные” парковочные места даже снабдили подписями – номерами автомобилей. Впрочем, многие действительно остаются на стороне тех, кто таким образом организует свое пространство, подчеркивая – ситуация двоякая. Ведь люди неспроста огораживают парковочное место: все для того, чтобы приехав с работы, не искать где запарковаться .

– У многих есть маленькие дети, а это постоянные пакеты с продуктами, коляски и прочее, – понимающе рассуждают в комментариях. – Да и когда машина возле дома как-то спокойнее спится. А гости и родственники могут поискать свободную парковку, все равно ненадолго приехали. А самый важный фактор, почему люди ограждают место, это от любителей поставить машину на очищенное (не им) от снега место. А таких любителей халявы навалом!

Иные бийчане взрастили в себе черты Шапокляк, советы дают только вредные, такие как: замки залить клеем, цепи поломать, а то и вовсе – “скинуть что-нибудь сверху на машину”. Не учитывая, что все эти варианты ставят под угрозу положение самого нападающего.

Ну а почему они решили, что это можно им делать? – обиженно заявляют они. – Это не частная территория и не частный дом, где ты можешь распоряжаться придомовой территорией!

Кирпич на крышу ! А ходить слюной брызгать, только детей смешить. Это территория общего пользования!

Болгарка в помощь: пришли да отпили столбики. По-любому – это не противозаконно.

И все же самым верным решением остается одно – собрание жильцов и подтвержденное документально общее решение. Только так, как показывает практика других бийских дворов, наступит мир и спокойствие, и возможно – добрососедские отношения.

погода на сегодня , погода ростов ,

Взято отсюда