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ЦЕРН перестанет сотрудничать со специалистами, связанными с Россией

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ЦЕРН перестанет сотрудничать со специалистами, связанными с Россией

Ученые за работой / Фото: pxhere.com

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) прекратит сотрудничество с пятью сотнями специалистов из-за их связи с Россией. Об этом сообщил представитель организации Арно Марсолье.

“На данный момент у нас менее 500 пользователей, которые все еще связаны с какой-либо российской организацией, большинство из которых не проживает в этом регионе”, – сказал он РИА Новости.

Документ о приостановлении сотрудничества с учеными начнет действовать с 30 ноября 2024 года.

Марсолье добавил, что Россия не занимается спонсированием ЦЕРНа.

Напомним, что именно в ЦЕРН создан Большой адронный коллайдер.

новости Локтевский

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