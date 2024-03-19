ЦЕРН перестанет сотрудничать со специалистами, связанными с Россией

Их задачи на себя возьмут другие группы
Ученые за работой / Фото: pxhere.com
Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) прекратит сотрудничество с пятью сотнями специалистов из-за их связи с Россией. Об этом сообщил представитель организации Арно Марсолье.
“На данный момент у нас менее 500 пользователей, которые все еще связаны с какой-либо российской организацией, большинство из которых не проживает в этом регионе”, – сказал он РИА Новости.
Документ о приостановлении сотрудничества с учеными начнет действовать с 30 ноября 2024 года.
Марсолье добавил, что Россия не занимается спонсированием ЦЕРНа.
Напомним, что именно в ЦЕРН создан Большой адронный коллайдер.
новости Локтевский
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