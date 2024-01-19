реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Чартеры из Барнаула на остров Пхукет полетят уже в феврале

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Чартеры из Барнаула на остров Пхукет полетят уже в феврале

Пхукет Фото: unsplash.com

Туроператор ANEX Tour  скорректировал полетное расписание на тайский остров Пхукет из Барнаула. Улететь на море жители региона смогут уже в следующем месяце

Первый чартерный рейс из столицы Алтайского края на Пхукет полетит уже 12 февраля, а не с 22 апреля, как сообщалось ранее. Информацию об этом разместил международный аэропорт Барнаула им. Г. С. Титова.

В компании сообщили, что полеты будут осуществляться один раз в 11 дней авиакомпанией AZUR air на воздушных судах Boeing 757-200 (вместимость 238 пассажиров)

“Программа с прямыми вылетами из Барнаула уже сформирована. В ближайшее время рейсы появятся в расписании на сайте аэропорта. Туроператором ANEX планируется продление данной полетной программы на Пхукет также на летний период”, – сообщили в барнаульском аэропорту.

Напомним, высокий сезон на Пхукете длится с ноября по апрель, в это время там преобладает сухая и солнечная погода. Летом же теплая погода там сохраняется, но могут быть дожди и волны на море. Туры в Таиланд с вылетом из Барнаула в апреле и мае стоят в районе 180–200 тысяч рублей на двоих.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

Бастрыкин требует от главы алтайского Следкома доклад о многострадальном доме на Партизанской

19.01.2024

 Новости Барнаул

Где набрать святую воду на Крещение в Барнауле: публикуем адреса храмов

19.01.2024

 Новости Барнаул

В Новосибирске ввели режим чрезвычайной ситуации: в городе трижды за сутки прорвало трубопровод

19.01.2024

 Новости Барнаул

Как барнаульцы окунались в прорубь на Крещение: десять леденящих фото от NGS22.RU

19.01.2024

 Новости Барнаул

В Бийске десятки домов остались без электричества

19.01.2024

 Происшествия

Летевший из Москвы в Кемерово самолет совершил экстренную посадку в Новосибирске

19.01.2024

 Происшествия

Глава российского города сломал ногу, поскользнувшись во дворе своей администрации

19.01.2024

 Происшествия

Осудили сибиряка, из-за крысы скинувшего беременную собаку с девятого этажа

19.01.2024

 Происшествия

7-летний мальчик выпал из автобуса на Алтае

19.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске