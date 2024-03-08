Часть барнаульцев осталась без холодной воды из-за прорыва в центре города

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В настоящее время сотрудники предприятия продолжают земляные работы. Для горожан, которые остались без ресурса организовали подвоз воды

В Барнауле часть местных жителей лишилась холодной воды из-за коммунальной аварии на пересечении переулка Ядринцева и улицы Шевченко, сообщает Росводоканал Барнаул в Telegram -канале.

Так, ресурс на время проведения работ отключили в следующих домах:

улица Крупская, 107, 107а, 108, 120, 122, 139, 141, 143, 145, 145а;

улица Димитрова, 130;

улица Папанинцев, 116а, 122, 126, 128, 130, 134, 166– 180а, 185-195а, 174а, 174б, 190-194ч, 194, 203, 205;

улица Челюскинцев, 80, 80в, 80в/1, 82-84в;

переулок Ядринцева, 115, 117.

Все повреждения ориентировочно устранят к 12.00 8 марта.

Напомним, что в Барнауле из-за прорыва на пересечении Ядринцева и Шевченко затопило две улицы.

Взято отсюда.

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