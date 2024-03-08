Часть барнаульцев осталась без холодной воды из-за прорыва в центре города

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В настоящее время сотрудники предприятия продолжают земляные работы. Для горожан, которые остались без ресурса организовали подвоз воды
В Барнауле часть местных жителей лишилась холодной воды из-за коммунальной аварии на пересечении переулка Ядринцева и улицы Шевченко, сообщает Росводоканал Барнаул в Telegram -канале.
Так, ресурс на время проведения работ отключили в следующих домах:
Все повреждения ориентировочно устранят к 12.00 8 марта.
Напомним, что в Барнауле из-за прорыва на пересечении Ядринцева и Шевченко затопило две улицы.
Взято отсюда.
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