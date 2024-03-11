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Пластиковые окна в Горняке

Часть домов на Юрина остались без воды из-за аварии

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Разобраться с повреждением сотрудники водоканала планируют к полудню 12 марта

Часть домов на Юрина остались без воды из-за аварии

Смеситель и стакан / Фото: pxhere.com

Из-за коммунальной аварии часть домов на улице Юрина в Барнауле остались без холодной воды. Об этом сообщили в барнаульском водоканале.

“На время проведения работ холодное водоснабжение ограничено по следующим адресам: ул. Юрина,186, 186а, 188, 188б, 190, 190б, 192. Для жителей организован подвоз воды”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что разобраться с проблемой специалисты планируют к полудню 12 марта.

Задать интересующий вопрос можно по телефону справочной службы водоканала: 500-101.

новости Локтевский

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