Часть подписей в поддержку Владимира Путина от Алтайского края сданы в центральный штаб

Всего в регионе работают 17 пунктов, где можно поставить подпись за Владимира Путина.

Источник фото: Катунь 24

На днях свою поддержку Владимиру Путину выразили активисты ТОС Западного микрорайона Барнаула. Неофициальное название их коллектива — «Серебряные ангелы». Пожилые волонтеры регулярно собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО. Проявили свою активную позицию они и сейчас.

«Мы активные общественники, мы не остались в стороне. Мы постоянно поддерживаем Владимира Путина, потому что сейчас такая обстановка и люди, которые с нами пришли, с этим согласны, и это была их инициатива, чтобы прийти и поддержать», — рассказывает председатель ТОС Западного микрорайона Октябрьского района Барнаула, руководитель коллектива «Серебряные ангелы» Людмила Гостевская.

Оставить подпись в поддержку главы государства можно в Барнауле, Бийске, Новоалтайске и Рубцовске.

Для регистрации действующему главе государства необходимо представить в Центризбирком не менее 300 тысяч подписей избирателей. По всей стране собрано уже более 1 миллиона со всех 89 территорий.

Напомним, Центральная избирательная комиссия уже зарегистрировала кандидатами в президенты трёх человек: Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова (партия «Новые люди») и Николая Харитонова (КПРФ). Выборы президента России пройдут 15-17 марта 2024 года.

Взято отсюда.

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