Часть водителей лишится прав в 2024 году: что нужно знать о новом законе

|

09 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. С 1 апреля 2024 года в силу вступают изменения в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения». Согласно им, некоторые водители должны снова идти на экзамен, чтобы обновить права. Кого это коснется, нужно ли будет снова сдавать экзамен на вождение и проходить медкомиссию — в материале URA.RU.

Кто пойдет на пересдачу

Согласно изменениям в ФЗ «О безопасности дорожного движения», с 1 апреля часть водительских прав перестанет быть действительными. Среди них:

иностранные национальные и международные водительские удостоверения. Они утратят силу только после того, как пройдет год с получения вида на жительство или гражданства в России;

иностранные права, которые гражданин России получил за границей. Такие удостоверения также утратят силу только спустя год после того, как человек после получения впервые въехал на территорию РФ.

До 1 апреля поправки не будут действовать, поэтому срок в один год не будет считаться. 365 дней будут отсчитываться только после наступления весны 2024 года. То есть, если человек сдал на права в Турции, Испании и в любой другой стране, а 1 июля решил вернуться в Россию, то для пересдачи у него есть целый год. То же самое касается и иностранцев в РФ.

Как будет проходить экзамен и медкомиссия

Чтобы права стали снова действительными, надо будет пересдать только теоретическую часть и пройти медкомиссию. Вождения в городе с инспектором ГИБДД не будет. Это касается категорий и подкатегорий «А», «В» и «М».

Это сделано для того, чтобы человек не мог пользоваться правами бессрочно без прохождения медицинской комиссии. Такое следует из пояснительной записки.

Что будет, если иностранец проигнорирует пересдачу

Те, кто не обновил права спустя год, будут считаться водителями, у которых удостоверения нет вовсе. Если человека остановит сотрудник ГИБДД, то водителю грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей. При этом, если иностранец сел за руль в пьяном виде без обновленных прав, то ему грозит штраф в 30 тысяч рублей или арест до 15 суток.

Кому не надо будет сдавать экзамен

Поправки в закон не коснутся граждан Белоруссии, которые получили вид на жительство в РФ. К тому же пересдавать на права не нужно, если россиянин получил водительское удостоверение в Белоруссии.

Также на пересдачу не пойдут:

сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ и члены их семей;

сотрудники международных организаций и их представительств, аккредитованных при МВД России, и члены их семей, имеющие дипломатические, консульские, служебные карточки или удостоверения, выданные МВД России.

Кто не сможет обновить водительские права

Поправки в закон запрещают сдавать экзамен тем, кого ранее лишили водительских прав. Также к экзамену не будут допущены те, кто не выполнил условия для возврата прав в нужный срок.

Если человек без прав был пойман за езду в нетрезвом виде, отказался от медосвидетельствования после ДТП, то он также не будет допущен к пересдаче. К тому же, на пересдачу не смогут попасть люди, которые занимаются деятельностью, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами после того, как их лишили прав.

Фото: 19rusinfo.ru

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

Горняк22