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Чеченский лидер приехал в Кремль и сделал селфи с Путиным

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Чеченский лидер приехал в Кремль и сделал селфи с Путиным

Фото: t.me/RKadyrov_95/

Чуткое внимание со стороны президента вызвало у Рамзана Кадырова уважение и чувство гордости за великую Россию, написал он

23 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с президентом России Владимиром Путиным и рассказал ему о планах развития региона и службе чеченских подразделений в зоне СВО. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале .

Глава государства интересовался социально-экономической обстановкой в Чеченской Республике и планами на 2024 год. Глава региона доложил ему о наиболее важных направлениях развития республики.

Также Путин поинтересовался службой чеченских подразделений, выполняющих задачи в зоне СВО.

Доложил ему о боевом состоянии командированных подразделений, условиях несения службы, оснащении и успехах на линии соприкосновения. Добавил также и о полной готовности резервных подразделений в любой момент выдвинуться в зону спецоперации по первому приказу“, – написал глава Чечни.

Кадыров также добавил, что Путин не оставил без внимания ни один его вопрос. Такое чуткое внимание со стороны президента России вызывает уважение и чувство гордости за великую Россию, подчеркнул чеченский лидер.

Пост Рамзан Кадыров сопроводил селфи с президентом.

Ранее Владимир Путин во время поездки в Казань совершил полет на модернизированном стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М и прокатился на КамАЗе.

Взято отсюда.

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