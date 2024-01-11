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«Чего ждать? Самого резкого в истории повышения стоимости»: как ипотека на новостройки попала в ловушку

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Эксперт объяснил, почему квартиры могут подскочить в цене

«Чего ждать? Самого резкого в истории повышения стоимости»: как ипотека на новостройки попала в ловушку

С 11 января купить новостройку с помощью льготной ипотеки стало не так просто. Один из крупнейших банков страны — Сбер — пересмотрел условия выдачи кредитов. Теперь купить квартиру можно будет только у аккредитованных застройщиков.

— Принято решение не останавливать выдачи, а продолжить кредитование по новым условиям. С 11 января подписание кредитного договора возможно при условии субсидирования аккредитованным партнером. В случае если застройщик, которого выбрал клиент, не подходит под новые условия, ипотеку можно оформить по базовой программе или выбрать другой объект из списка ЖК, которые включены в программу субсидирования, — рассказали E1.RU в пресс-службе банка.

Связано это со снижением размера субсидий, которые правительство выдает банкам по льготным ипотечным программам. Постановление об этом было подписано 23 декабря ушедшего года. Теперь, по новым правилам от Сбера, застройщики сами должны компенсировать банку часть суммы за покупателя.

— Сбербанк решил перестать выдавать льготную ипотеку тем, кто покупает квартиры у неправильных застройщиков. А неправильные — это те, кто не заплатит банку единоразовую комиссию от 7,5 до 11,5% от суммы кредита за своего покупателя, которому продал квартиру. А это в среднем 200–300 тысяч рублей за каждую квартиру, — объясняет основатель агентства недвижимости «Драже» Никита Словиковский. — Ставка привлечения денег стала равна ставке размещения. Есть ли шанс, что другие банки не последуют примеру Сбера? Очень маловероятно. Какой им резон работать в ноль?

По его словам, страдать от новых мер в итоге будут не только застройщики, но и сами покупатели — так как, вероятнее всего, новостройки просто подскочат в цене.

— У банков теперь два варианта: или поднимать ставки по льготным программам, или зарабатывать на другом. Например, на пощипывании застройщиков. Разумеется, это будет за счет покупателей квартир, то есть за счет общего удорожания стоимости недвижимости на первичном рынке, — добавил Никита Словиковский. — И чего тогда ждать? Самого резкого в истории удорожания стоимости метра. До конца января он подорожает на сумму этих комиссий, минимум на 5–7% по реалистичным прогнозам.

Ранее мы рассказывали об итогах года в недвижимости и о том, что дальше будет с ценами. Прочитайте, почему люди продолжают брать в ипотеку вторичное жилье даже под безумный процент и зачем ужесточили условия по льготной ипотеке.

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Взято Источник
11.01.2024

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