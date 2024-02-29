Чего ожидать от премьеры «Папа ищет работу» театра кукол «Сказка» в Барнауле

В театре кукол «Сказка» идут премьерные показы спектакля Нины Поздняковой «Папа ищет работу» по одноименной повести Вали Филиппенко.

Его поставили в пространстве театра на подушках, где обычно идут спектакли для малышей. Но на афише возрастной ценз обозначен как «6+», сами авторы спектакля говорят, что он больше подойдет детям чуть постарше – лет с девяти. Ну а журналист «АП» должна свидетельствовать, что взрослые зрители реагируют на все происходящее не менее живо, ведь для них тут припасено много смешного.

Фото: Ольга Дубина

Когда позвонит телефон…

Вообще-то у истории драматичный зачин: папу девятилетней Люды Глушковой сокращают на работе. Все девять лет ее жизни он, бывший сотрудник научного института, работал водителем в одной фирме (взрослые понимают: устроился туда явно не от большой любви к дороге, а чтобы прокормить увеличившуюся семью). И теперь должен искать себе новое место по объявлениям в газете.

Работы, на которые он пытается устроиться, предельно условные и иносказательные: то водителем для русалки-актрисы, чтобы возить ее на киносъемки, то подстригателем облаков (есть еще вариант – первооткрыватель консервных банок, но туда папа не пошел). Хотя на самом-то деле он всю жизнь музицирует на фортепиано. Но чтобы решиться сделать музыку своей работой, папе потребуется помощь любящей дочки, которая подаст за него объявление в газету.

Все это мы видим как ожившие воспоминания уже взрослой Люды (ее играет актриса Мария Невретдинова): ей самой предстоит устраиваться на «настоящую взрослую работу». Сначала эти воспоминания воплощаются на сцене в виде корявеньких детских рисунков, которые Люда достает из черной папки, но затем обретают объем, когда в небольшое пространство сцены, стукнувшись лбом о притолоку, выходит фигура папы Аркаши ростом 2 метра 30 сантиметров. Эту огромную куклу с печальными голубыми глазами и печальными висячими усами «оживляет» актер Дмитрий Капустин. Оптимистичную маму Наташу, как и Люду, играет актриса в живом плане (Анастасия Шарабарина), и сказочно-кукольные у нее только алый кудрявый парик да накладные уши. Есть еще маленькая кукла бабушки (Роман Баталов), перед которой комично робеет огромный папа, и алый дисковый телефон – он тоже живой и важный персонаж. По нему Людочке звонит влюбленный в нее друг Коля, по нему же позвонят и предложат папе работу мечты.

Фото: Ольга Дубина

Фото: Ольга Дубина

Живой саундтрек

Напомним, что дебютную книгу популярной детской писательницы Вали Филиппенко взяли в работу на творческой лаборатории «Сказка +», которая прошла в театре в прошлом году. Ее целью было вырастить новых режиссеров из артистов-кукольников, хорошо знакомых со спецификой этого совершенно особого вида театра.

А в результате из эскиза актрисы Нины Поздняковой вырос забавный и трогательный спектакль – точнее, «домашний концерт в одном действии», как определяют его жанр. Весь он, от первой до последней секунды, проходит под живой саундтрек музыканта Ольги Мозговой (в обычной жизни концертмейстера по классу вокала Алтайского музыкального театра). В переложении для фортепиано звучат произведения классиков – Гайдна, Бетховена, Баха и Чайковского, а еще «Кони привередливые» Высоцкого.

Фото: Ольга Дубина

Свое по-детски дурашливое «Египетское танго» маленькая Люда танцует под композицию Beggin’ итальянской группы Maneskin. А кукла-бабушка выходит на сцену под музыкальную тему из «Розовой пантеры» композитора Генри Манчини – Ольга Мозгова со смехом рассказывает, что это была просто промелькнувшая ассоциация с ее собственной бабушкой, которая, как сыщик, любила высмотреть и найти то, что от нее будто бы пытаются скрыть.

Результат сотворчества

Судя по всему, так же по ассоциации собирался и весь спектакль, в котором, стоит моргнуть, – и можно пропустить важную или смешную деталь. Например, устроившись водителем русалки, папа возит ее на грузовике с надписью «Рыба». У красного телефона во время звонка подпрыгивает трубка (ее оживляет артист Вадим Ковалёв, ему же принадлежит доносящийся из нее нежно блеющий голосок звонящего).

Нина Позднякова, для которой это режиссерский дебют, настаивает, что сочиняла спектакль вместе с артистами, и весь он – результат сотворчества. Как и его оформление, в котором идеи художника Татьяны Корольковой соединились с рисунками сыновей-младшеклассников режиссера.

– Нам захотелось сделать некое посвящение нашим родителям, особенно папам, которым мы, кажется, иногда уделяем мало внимания, – объясняет Нина. – Мама у нас как будто всегда в приоритете, но папа – такая величина, которая должна занимать огромное место в сердце.

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Взято отсюда.

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