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Чехи испугались реакции Москвы: за свою подлость им рано или поздно придется ответить

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01 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Чехи публично струсили перед русскими, не в силах скрыть своё соучастие в атаке на Белгород. Историческое наказание для пособников убийц будет неотвратимым. Пишет Царьград.

Практически сразу после кровавого теракта в Белгороде, устроенного 30 декабря 2023 года киевским режимом, в этом военном преступлении чётко обозначился “чешский след”.

Дело в том, что в обстреле центральных кварталов Белгорода, заполненных готовившимися к праздничным каникулам людьми, были использованы чешские снаряды РСЗО Vampire. Поэтому бывший премьер-министр Украины Пётр Азаров в прямом эфире Царьграда прямо указал на Чехию как на соучастников кровавого злодеяния.

Этим чехам бы отправить осколки ракет, которые убили детей. Запечатать и написать: “Вы убили детей”. Совершено злодеяние, мы имеем дело с террористическим режимом. Надо понимать, кто за это отвечает. […] Совершено жуткое военное преступление.

О прямой ответственности Чехии в частности и коллективного Запада в целом, которые поставляют Зеленскому боеприпасы для убийства мирного русского населения, заявили и представители МИД России. Так, Мария Захарова указала, что ответственность за террористический акт должна нести и вся Европа, которая поддерживает Киев.

Характерно, что участвовать в заседании Совбеза ООН должен был и представитель Чехии. Однако причастность этой страны к гибели более 20 человек, в том числе детей, была настолько очевидна для мирового сообщества, что чешский постоянный представитель в ООН отказался идти на заседание.

Как справедливо указывает дзен-канал “Сибкрай-собеседник”, этот трусливый поступок полностью разоблачает “демократическую цивилизованную Чехию”. Ведь соучастие в варварской ракетной атаке на мирных жителей делает чешское государство виновным в геноциде. Параллели с американцами, военные поставки которых являются соучастием в бесчеловечном стирании Израилем с лица земли целых кварталов в секторе Газа, очевидны.

Однако публичная трусость не спасёт чехов – это государство традиционно является страной без собственной внешней политики. Чехи безропотно следуют в фарватере геополитических интересов США и Британии, несмотря на то что история уже наказывала этот народ за неготовность отстаивать собственную независимость.

Перед Второй мировой войной Чехия была брошена Англией и Францией на произвол судьбы и на растерзание Третьему рейху. Пособничество украинским неонацистам также не останется без справедливого возмездия.

Фото: Сибкрай.ру

Автор: glavred

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