Чехия преодолела новый уровень наглости, требуя от России сотни тысяч евро

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11 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. МИД Чехии требует от российского посольства оплатить аренду за использование земли под пражским комплексом офисных зданий и многоквартирных домов. Об этом сообщили в чешском внешнеполитическом ведомстве. Пишет Eurasia Daily.

Речь идет о сумме 647 773 евро, которая фигурирует в судебной разбирательстве, инициированном чешским МИДом. Отмечается, что российская недвижимость была построена в пражском районе Стодулки еще во времена существования СССР по контракту, подписанном в 1980 году. Однако несколько лет назад Россия передала офисно-квартирный комплекс зарегистрированной на Кипре компании анонимного владельца. Владелец зданий, компания Simply Service Rent, в последние годы начала выплачивать чешскому государству арендную плату, но, по мнению МИД, она недостаточна. В этой связи землевладелец в лице управляемой чешским МИДом компанией «Дипломатический сервис», потребовала внести арендную плату за 2015 год в размере около 16 млн чешских крон или около 648 тыс. евро.

Вместе с тем, в мае 2023 года иск чешского МИДа был отклонен судом района Прага-5, так речь может идти только о претензиях с 2017 года. До этого момента объекты принадлежали России.

Напомним, скандал с недвижимостью России в Чехии продолжается на протяжении последнего года. Чешское правительство считает необходимым отменить договоры, заключенные с Советским Союзом в 1970—1986 годах, по которым в безвозмездное пользование советской дипломатической миссии перешло более 40 земельных участков в Праге. После 1991 года Россия как правопреемница СССР унаследовала эти земли. Кроме того, Минфин Чехии считает, что Москва должна заплатить компенсацию за «необоснованное обогащение» на дипсобственности.

Фото: news.day.az

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Автор: glavred

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