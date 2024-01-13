Чехол для смартфона с перцовым баллончиком разработали сибирские студенты

На конкурсе студенческих проектов разработка заняла первое место.

Источник фото: nstu.ru

Студенты Новосибирского государственного технического университета разработали чехол для мобильного телефона, в который встроен перцовый баллончик. По словам разработчиков, он позволит оперативно реагировать на опасность в экстренных ситуациях.

Прототип успешно прошёл испытания ещё в октябре 2023 года. Экспериментально установлено, что при ёмкости в 25 миллилитров устройство позволяет совершить до 50 нажатий. Расстояние распыления — 1 метр.

Для доработки прототипа команде студентов требуется финансирование в размере 50 тысяч рублей, пишет сайт университета. Студенты считают, что подобное средство самозащиты не имеет аналогов в России и мире.

Взято отсюда.

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