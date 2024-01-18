реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Челябинские врачи удалили из мозга ребенка 12-сантиметровый клубок червей

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Челябинские врачи удалили из мозга ребенка 12-сантиметровый клубок червей

Медицина. Операция Фото: pixabay.com

Личинки, вероятно, проникли в организм мальчика через контакт с зараженным животным. Количество паразитов не поддавалось подсчету

В Челябинске врачи удалили из мозга 12-летнего мальчика кисту с личинками паразитов. “Клубок” червей достигал объема в 12 сантиметров, сообщает РИА Новости.

Мальчик почувствовал себя плохо несколько месяцев назад. Ему стало трудно учиться в школе, он начал хромать и с трудом двигал рукой, у него болела голова и перекосило лицо. МРТ показало, что в правом полушарии мозга у него есть образование. Диагноз – эхинококкоз головного мозга. Количество кист не поддавалось подсчету.

Эхинококкоз головного мозга – редкое и сложное заболевание. Личинки эхинококка проникают в мозг и формируются в пузыри. Основные их хозяева – домашний скот и животные. Заражаются ими в основном через грязные руки, личинки проникают в мозг с током крови. Больной человек не опасен для окружающих.

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо, в больнице он пробыл почти месяц. Головные боли прошли, движения восстановились, однако ему еще предстоит реабилитация.

Ранее сообщалось, что томские хирурги удалили гигантскую опухоль правого яичника 76-летней пенсионерке. Она занимала весь объем брюшной полости.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Крещенский сочельник – голодный вечер. Главные народные приметы 18 января

18.01.2024

 Интересное

Дополнительные запреты на продажу алкоголя предлагают ввести в Алтайском крае

18.01.2024

 Интересное

Мэрия Барнаула заберет у владельцев жилья в центре города три земельных участка

18.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Барнауле за 6 млн рублей продают синий Mercedes с мощностью в 333 лошади

18.01.2024

 Интересное

ПВО предотвратила атаки беспилотников на Московскую и Ленинградскую области

18.01.2024

 Интересное

Расстрелявший бездомных собак житель Бийска отделался предупреждением

18.01.2024

 Интересное

Стало известно, почему из школьного меню в Барнауле исчезли супы

18.01.2024

 Интересное

Что известно о пожаре и взрыве на заводе в Шахтах, где пострадали десять человек

18.01.2024

 Интересное

В Алтайском крае возбудили 22 уголовных дела о контрабанде леса

18.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске