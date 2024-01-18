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Челябинские врачи удалили из мозга ребенка 12-сантиметровый “клубок” червей

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Челябинские врачи удалили из мозга ребенка 12-сантиметровый "клубок" червей

Фото: pixabay.com

Личинки, вероятно, проникли в организм мальчика через контакт с зараженным животным. Количество паразитов не поддавалось подсчету

В Челябинске врачи удалили из мозга 12-летнего мальчика кисту с личинками паразитов. “Клубок” червей достигал объема в 12 сантиметров, сообщает РИА Новости .

Мальчик почувствовал себя плохо несколько месяцев назад. Ему стало трудно учиться в школе, он начал хромать и с трудом двигал рукой, у него болела голова и перекосило лицо. МРТ показало, что в правом полушарии мозга у него есть образование. Диагноз – эхинококкоз головного мозга. Количество кист не поддавалось подсчету.

Эхинококкоз головного мозга – редкое и сложное заболевание. Личинки эхинококка проникают в мозг и формируются в пузыри. Основные их хозяева – домашний скот и животные. Заражаются ими в основном через грязные руки, личинки проникают в мозг с током крови. Больной человек не опасен для окружающих.

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо, в больнице он пробыл почти месяц. Головные боли прошли, движения восстановились, однако ему еще предстоит реабилитация.

Ранее сообщалось, что томские хирурги удалили гигантскую опухоль правого яичника 76-летней пенсионерке. Она занимала весь объем брюшной полости.

Взято отсюда.

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