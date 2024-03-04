Солнце на небе Фото: unsplash.com

По словам эксперта, недавно ученые уже фиксировали мощную вспышку на Солнце, которая однако не оказала сильного влияния на Землю, однако все может измениться

Надвигающаяся на планету магнитная буря может оставить людей без таких современных благ, как свет, электроприборы и гаджеты, заявил популяризатор науки Даниэль Медиавилла, сообщает “Пятый канал”.

По его словам, на 2024 год выпадает пик многолетнего цикла активности Солнца, поэтому мощные вспышки на звезде могут разрушить электросеть и вызвать сбои в работе спутников. Это, в свою очередь, отбросит человечество в Средневековье.

При этом и ученые предупреждают, что по мере увеличения солнечной активности угроза остаться без основных благ современности только увеличивается.

Даниэль Медиавилла также напомнил, что в 1859 году уже фиксировали случай, когда из-за мощной геомагнитной бури люди лишились телефонной связи – вспышка привела в негодность тысячи километров телеграфных линий.

Ранее в конце февраля Землю накрыла магнитная буря после трех вспышек на Солнце. По информации ученых, это была первая буря, которая разразилась в этом году.

Взято отсюда