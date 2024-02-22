Человек погиб и трое пострадали при столкновении “Ниссана” и УАЗа на Алтае

ДТП случилось на трассе Алтай — Кузбасс

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Человек погиб и трое пострадали в результате ДТП в Тальменском районе Алтайского края, сообщили в ГИБДД региона.

Авария случилась 22 февраля в 11:52 на первом километре трассы Алтай – Кузбасс.

По предварительным данным, мужчина 1983 года рождения ехал на Nissan Patrol. При выезде на Чуйский тракт он врезался в стоящий УАЗ, который наехал на мужчину 1992 года рождения, стоявшего позади отечественного внедорожника.

“В результате аварии пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Водитель и пассажир автомобиля УАЗ получили травмы различной степени тяжести. Женщина – пассажир транспортного средства Nissan также получила ранения”, – рассказали в ведомстве.

Теперь в произошедшем разбираются сотрудники ГИБДД. Назначена проверка.

Горняк22



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