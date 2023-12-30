Человек погиб при столкновении легковушки и “Газели” на алтайской трассе

Еще два человека пострадали, их госпитализировали в бийскую горбольницу
Фото: “В курсе 22”
Человек погиб, двое пострадали в ДТП на трассе Бийск – Барнаул, пишет “В курсе 22”.
Авария случилась 29 декабря около 16:30 перед селом Зональное.
Водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением, выскочил на встречку и врезался в “Газель”, в которой находились шофер и две женщины.
“Водитель легкового автомобиля погиб на месте. Двое человек госпитализировали в ЦГБ Бийска”, – отмечает канал.
новости Алтайский
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