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Человек погиб при столкновении легковушки и КамАЗа в Алтайском крае

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Авария случилась на трассе Романово – Камень-на-Оби

Фото: “В курсе 22”

Человек погиб при столкновении легковушки с грузовиком в Алтайском крае, сообщает “В курсе 22”.

ДТП случилось 20 октября на трассе Романово – Камень-на-Оби между селами Поперечное и Плотава.

“В результате ДТП один пассажир легкового автомобиля скончался в карете скорой помощи”, – рассказали в сообществе.

Сведения о наличии других пострадавших и обстоятельствах происшествия пока неизвестны.

новости Алтайский

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