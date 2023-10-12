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Человек погиб в результате аварии на алтайской трассе

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Водитель легкового автомобиля врезался в стоящий грузовик

Фото: pxhere.com

Смертельная авария произошла в Кулундинском районе Алтайского края. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

21-летний водитель автомобиля Hyundai Getz ехал от Кулунды и врезался в стоящий грузовик DAF с полуприцепом. 

В результате столкновения пассажир легкового автомобиля, мужчина 1964 года рождения, скончался на месте от полученных травм.

Правоохранители проводят проверку по данному факту. 

Ранее сообщалось, что водитель сбил двух человек на трамвайной остановке в центре Барнаула.

горняк

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