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Человек пострадал при столкновении двух автомобилей на улице Матросова в Барнауле

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Раненого водителя “Тойоты” увезли в больницу

Человек пострадал при столкновении двух автомобилей на улице Матросова в Барнауле

ДТП на улице Матросова / Фото: “Инцидент Барнаул”

Человек пострадал при столкновении двух автомобилей на улице Матросова в Барнауле. Об этом рассказали в ГИБДД города.

ДТП случилось 4 марта в 11 утра в районе дома № 46 и спровоцировало большую пробку. Участниками аварии стали 21-летний водитель Toyota Vista и 35-летний водитель пикапа Mitsubishi L-202.

“В результате аварии водитель “Тойоты” получил травмы и доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка”, – рассказали в ведомстве.

новости Алтайский

Источник

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