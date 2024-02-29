13 марта в 15:00 в Музее редкой книги Центральной городской библиотеки им. Н.М. Ядринцева (ул. Профинтерна, 35) состоится открытие выставки-экспозиции «Человек придумал книгу».

Мероприятие, посвященное Дню православной книги в России, представляет экспозицию книг духовно-нравственного

содержания. Эти книги адресованы широкому кругу читателей, интересующихся историей православия и духовного пути России. Раритетные издания, выставленные в экспозиции, позволяют раскрыть культурное наследие русской книжной культуры дореволюционного времени.

Об истории праздника на открытии экспозиции расскажет протоиерей Константин Метельницкий, настоятель храма Живоначальной Троицы г. Барнаула. Также православным детским театром «Божии люди» (при храме Живоначальной Троицы г. Барнаула) будет показан спектакль «Заступница усердная рода христианского», посвященный истории Чудотворного Образа Коробейниковской Казанской иконы Божией Матери.

Приглашаем!

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Взято отсюда.

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