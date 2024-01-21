Человек умер во время марафона в Гонконге

Более 800 человек получили различные травмы

Фото: pxhere.com

Один человек умер, 842 получили травмы во время марафона в Гонконге. Об этом сообщает RTHK.

Полиция получила сообщение о том, что во время прохождения дистанции мужчине возрастом около 30 лет стало плохо. На место вызвали медиков, врачи оказали пострадавшему помощь, но не смогли спасти. Сознание на дистанции потерял еще один бегун, но врачам удалось запустить его сердце.

В больницы для оказания помощи были доставлены свыше 30 человек. В общей сложности различные травмы получили 842 участника забега. В основном это растяжения и ушибы.

Горняк22



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