Человек упал на козырек? Жительница Алтая вызвала скорую «пострадавшему», а в итоге ее саму увезли в психбольницу

После ложного вызова скорой помощи на Алтае женщину увезли в психбольницу

Пострадавшего, о котором говорила женщина, не было

Ложный вызов скорой помощи обернулся для жительницы Бийска обернулся поездкой в психиатрическую клинику. Подробности необычного случая рассказали в пресс-службе станции скорой медпомощи Бийска.

Утром медикам поступило сообщение о падении человека с пятого этажа. Скорую вызвала женщина, которая рассказала, что пострадавший якобы лежит на козырьке магазина. На место тут же направили реанимационную бригаду. Кроме того, туда выдвинулся отряд спасателей.

Сотрудники службы спасения подставили лестницу, забрались на козырек, но никого там не обнаружили. При этом звонившая клялась, что видела и слышала зовущего на помощь человека.

– Мы часто сталкиваемся с подобными случаями, когда приезжаешь по адресу, а помощь никому не требуется. Только на прошлой неделе было совершено 112 безрезультатных выездов, – отметил главный врач Станции скорой медпомощи Бийска Алексей Карнаухов.

Впоследствии медики передали женщину коллегам из психиатрической бригады. Пациентку доставили в специализированную больницу.

Напомним, ранее медики рассказывали, как увозили тучных пациентов. Недавно бригаде скорой необходимо было срочно доставить в больницу 200-килограммовую женщину. Также в практике был случай, когда понадобилась помощь пациентке весом 400 кг.

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Взято отсюда

20.03.2024