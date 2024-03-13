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Чем аниме и манга привлекают российских подростков?

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Чем аниме и манга привлекают российских подростков?

В «Студии «Кактус» на этот раз говорим о современном искусстве, популярном у подростков.

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Что вы знаете об аниме или манге? Почему японские мультфильмы и комиксы популярны у российских подростков? Есть ли какая-то опасность в этом чужеземном искусстве? Ответы на эти и другие вопросы в нашей студии мы попытались найти вместе с кандидатом философских наук, членом Союза художников России, членом-корреспондентом Российской академии художеств, доцентом кафедры русского языка как иностранного АлтГТУ Софьей Белокуровой и студенткой АлтГУ Мариной Семичевой.

Мария Рудакова

Взято отсюда.

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