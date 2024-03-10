Чем интересен сериал «Артист с большой дороги»

На Start – премьера, новый сериал «Артист с большой дороги». Пока создатели порадовали нас лишь двумя сериями, но обещают выкладывать понемногу и последующие. А поскольку в главной роли Юрий Стоянов, рекордсмен по количеству созданных в кино и на ТВ женских образов, уже ясно, что судьбы одноразового этот проект избежит.

О женском по-мужски

Коротко фабула. Дядя Коля, человек правильный, умный, добрейший, но при этом вор-рецидивист, выходит на свободу после очередной отсидки и дает себе слово – «никогда больше». Остается последнее дело – забрать трофеи прошлой воровской жизни, спрятанные в стене дома, который Николай успел перед арестом построить и подарить сыну. Но выясняется, что сын в СИЗО, а в доме живет его семья, которую герой Стоянова совсем не знает, поскольку и свадьбу единственного своего ребенка, и рождение его детей – всё просидел. Чтобы попасть в дом и проникнуть к тайнику, он до мелочей продумал план перевоплощения в няню для собственных внуков, абсолютно, как ему на первых порах кажется, безрисковый, ведь ни сноха, ни ребятишки своего деда прежде в глаза не видывали. Но развитие сюжета, пока еще неведомого зрителям, обещает и муки совести деда Николая, и прозрение души, и большую искреннюю любовь к своей семье.

Получив в свой женский праздник этот ТВ-подарок, дамы России ждут, конечно, продолжения истории, которой эхом откликаются «Мэри Поппинс», «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Миссис Даутфайр» и многие другие комедии с переодеваниями. И, конечно, вспоминается галерея женских образов, метких типажей, тех, что народный артист России Стоянов, в последнее время перезапустивший свою актерскую карьеру благодаря стриминговым проектам, создал еще в «Городке» и его современном сиквеле, авторском юмористическом шоу «100янов».

А мы в честь праздничка вместо традиционной рецензии и спойлера предлагаем нашим дорогим читательницам выдержки из различных интервью актера по поводу его женских экранных перевоплощений.

Итак, Юрий Стоянов о… мотивах переодеваний:

– Роль няни в «Артисте с большой дороги» – это продолжение такой мировой кинотрадиции, заложенной Олегом Табаковым, Дастином Хоффманом, Александром Калягиным. Мой герой – это не мужчина, который хочет быть женщиной. Он в силу драматичных обстоятельств вынужден переодеться и сыграть роль няни. У героя нет другого выхода. Для него это единственная возможность попасть в дом, в семью своего сына, и остаться неузнанным. Это жанровый сериал, в нем очень много и смешного, и грустного. Мой персонаж – и вор, и артист поневоле, по своей профессии он не массовик-затейник. Так сложились обстоятельства и судьба. И вот такого очень доброго человека в непростых обстоятельствах я играю. Кроме того, нужно ведь было работать с детьми, маленькими артистами, они чувствуют фальшь. И если ты будешь неискренним, они будут плохо играть, потому что по своей сути не приемлют лжи в игре. Все по-честному.

…феминитивах:

– Приветствую двумя руками появление большого количества женщин, в том числе в довольно редких для них профессиях в кино, например операторов. Мне посчастливилось дважды работать с потрясающими операторами-женщинами. Вы знаете, каков процент девочек во ВГИКе сейчас на операторском факультете? Такого не было никогда. Или посмотрите женский стендап! Ведь это прорыв настоящий. Это совершенно потрясающее явление в авторском юморе, где раньше, как правило, женщинам не было места. Они являются авторами своих текстов, потому что стендап – это всегда про себя, про пережитое. Эти женщины принесли огромный пласт жизни на сцену – под собственным углом зрения, с таким невероятным чувством юмора. Мне это безумно нравится! Правда, это очень смешно и талантливо.

Так и в женской режиссуре. Поэтому деления для меня не существует. Но слов «операторка» или «режиссерка» не знаю… Я бы обратился в Пушкинский дом, в Институт русского языка и спросил, как эти инициативы работают с точки зрения чистоты языка, корректны они или нет? Есть же слова «художница», «поэтесса» или «актриса».

…вторичности сюжета:

– Слово «референс», конечно, сейчас доминирует. Ни одна заявка на фильм не обходит это слово. Как я это называю, знаете, когда встретились два фильма, провели ночь, и появился третий. Думаю, что «Артисту с большой дороги» ближе «Тутси» – не по сюжету, а по приему, когда человек вынужден… Влюбленный же человек, влюбленный в эту женщину! Он становится ее подругой. Как это сделано блистательно! Вы знаете, я читал, начиная от заявок, все, что связано с сериалом «Артист с большой дороги», – не было там указано такого референса, я бы вам сказал, поверьте.

А фильм «Миссис Даутфайр»… Сюжеты очень схожи – в картине с Робином Уильямсом главный герой тоже не может вернуться к себе домой и видеться со своими детьми, поэтому притворяется их няней… Таких сюжетов много, вообще, в теории драматургии так же, как в музыке, семь нот: до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Можно добавить еще до через октаву. У «Ромео и Джульетты» много повторов, как вы считаете? Невероятное количество! И у «Гамлета». То есть любой человек, не принимающий среду, в которой он живет, получается, Гамлет? И мы будем говорить, что переписали «Гамлета»?

P. S. «Артист с большой дороги» – комедия, конечно, жанр легкий и необязательный. Словно песня Золушки, «от которой просто становится весело на душе». И все же, советую, следите за выходом новых серий. Потому что, так получается, они – о главном в жизни.

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Взято отсюда.

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