Чем интересна профессия огранщика алмазов

В барнаульском филиале ПО «Кристалл» завершилась модернизация производства. Появилось импортное оборудование, позволяющее вчетверо быстрее превращать алмазы в бриллианты и помогать специалистам точнее выполнять огранку. Тем не менее дефицит этих специалистов по-прежнему ощущается.

Чистая работа

Не на каждом заводе можно зачерпнуть в ладошку алмазов на несколько миллионов рублей. На «Крис­талле» при желании можно. И весь коллектив предприятия трудится не покладая рук, не расслабляя глаз, чтобы превратить их в бриллианты и сделать тем самым в несколько раз дороже.

Весь процесс начинается на участке разметки, после идет распиливание лазером, затем подшлифовка, обдирка, предварительная огранка и т. д. И до огранщика камень доходит на седьмом этапе.

Разметчики исследуют алмазы на предмет включений, внутренних дефектов, чтобы создать точную 3D-модель и определить оптимальные параметры обработки. Они же решают убирать дефект или оставить. Если отпилить, то теряется масса, если оставить – качество. И то, и другое влияет на цену будущего бриллианта. Выбрать помогает компьютер. Он с помощью оптичес­ких приспособлений определяет чистоту камня и предлагает самый экономически выгодный вариант. Но разметчику надо перепроверять машину, так как иногда она может ошибаться, и именно человек принимает окончательное решение по раскрою.

Говорят, что из 90% камней получаются бриллианты классической круглой формы, но бывают еще «сердце», «принцесса», «груша», «изумруд».

Ольга Казанцева внимательно рассматривает алмаз. На мониторе он выглядит очень большим. На самом деле крошечный, диаметром около 1,5 мм.

Девушка только недавно стала размечать алмазы, до этого их гранила.

– И та, и эта работа мне нравится и оплачивается примерно одинаково. Но здесь чище, пыли нет, – призналась специалист.

Рядом Алексей Ведерников «крутит» на компьютере свой камень. Он думает, что лучше всего из него изготовить два бриллианта: круглый и «изумруд». В совокупности они потянут на 69 долларов.

За день Алексей успевает принять решение примерно по сорока алмазам.

– Мне нравится изучать камни. Они всегда разные, – говорит разметчик. – И работать, просто освоив компьютерную программу, не получится. Важно видеть в них дефекты. Чем их меньше, тем камень чище. И самый дорогой прозрачный похож, как ни странно, на обыкновенное стекло.

Один за четверых

В прошлом году на предприятии появился индийский станок, который позволяет выполнять последовательно четыре технологические операции: подшифовку, обдирку, распиливание и черновую подготовку к огранке.

– За счет этого оборудования мы существенно увеличили производительность, – говорит руководитель филиала Александр Роут.

Кроме того, на заводе появился программно-аппаратный комплекс, который помогает довести новичка до уровня опытного огранщика. То есть компьютер подсказывает работнику, что нужно делать, и если четко следовать его указаниям, то результат будет замечательный. В этом году ожидается поступление на предприятие еще пяти таких электронных помощников.

Тем не менее чистовая огранка проводится всегда вручную. Оборудования, которое может заменить человека на этой операции, не существует. К тому же есть группа алмазного сырья, которое не обработать на станке. Если подвергнуть лазерному лучу так называемые напряженные камни, то они просто лопнут.

Есть нюансы

Раньше барнаульские бриллианты в основном сбывались в США. Сейчас в условиях западных санкций предприятие работает на внутренний рынок, который оказался на удивление емким, и продукция барнаульских огранщиков на нем востребована. Нужно больше и больше.

Между тем есть нюансы. Поскольку покупательная способность у россиян ниже, чем у граждан Запада, то лучше продаются недорогие бриллианты, то есть мелкие. Соответствующего размера поставляется и сырье из Якутии. Поэтому барнаульцам приходится процентов на 20 работать больше. За год на заводе произведено порядка 75 тысяч бриллиантов. Но выручка филиала в результате не выросла.

Сами учат

Планы у предприятия амбициозные, и для их выполнения требуется к сегодняшним 44 огранщикам еще 30. Но готовых специалистов на рынке труда нет, поэтому приходится учить самим. Этим занимается опытный наставник Андрей Морозов.

В прошлом году из 25 его учеников только половина освоила профессию.

– Для этой специальности важны не только усидчивость, хороший глазомер, но и художественный вкус, – объясняет Морозов. – Хотя форма камня задается на компьютере, но и самому нужно прикинуть, чтобы получить бриллиант максимального веса. Каждый камень индивидуален, и мы начинаем думать: прибавить или убавить угол, куда крутануть винт микроподачи, чтобы бриллиант получился идеально красивым.

Для привлечения новых кадров завод компенсирует работникам, которые снимают жилье, две трети арендной платы. С этого месяца им будут возмещать часть процентных платежей по ипотеке, выдадут полисы добровольного медицинского страхования. А первые 1,5 года начинающим огранщикам при начислении зарплаты применяют повышающий коэффициент. В результате средняя зарплата только что прошедшего полугодовое обучение сотрудника составляет 32 тыс. рублей. Им стараются давать алмазы попроще, чтобы они заработали как можно больше, не отстали от опытных огранщиков, которые, кстати, на заводе ценятся на вес золота, ведь им достается самое трудоемкое либо самое дорогое сырье.

На предприятии сегодня трудится 137 человек, получая в среднем 52 тыс. рублей. При этом действует система оплаты труда, которая мотивирует работать больше. И когда сотрудник достигает определенного уровня, то у него существенно вырастает жалование.

Кстати

Самый большой бриллиант, который сделали барнаульские огранщики, весил 2,5 карата (0,5 грамма), его диаметр составлял 8 мм. А стоил он около 2 млн рублей. Цена бриллианта резко увеличивается в зависимости от его веса. Соответственно, растет и цена ошибки огранщика.

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Взято отсюда.

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