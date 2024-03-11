Адмирал Александр Моисеев Фото: Минобороны России

Источник “Известий” подтвердил отставку главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова. Его заменит адмирал Александр Моисеев

“Известия” со ссылкой на источник сообщили об отставке главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова. Эту информацию подтвердил бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов, написала Газета.ru.

Официальных комментариев от Минобороны пока не было. По данным СМИ, Евменова заменит адмирал Александр Моисеев.

Адмирал Моисеев командовал Северным флотом с 3 мая 2019 года и тогда сменил Евменова, который заступил на пост главнокомандующего ВМФ в тот же день.

Александру Моисееву 61 год. Он родился в Калининградской области, окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А.С. Попова в Санкт-Петербурге. Впоследствии с отличием окончил Военно-морскую академию имени адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова и Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

Много лет служил офицером на атомных подводных лодках Северного флота.

Имеет звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия – медали “Золотая Звезда”. Награжден двумя орденами Мужества, орденом “За военные заслуги”, медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени, ведомственными орденами и медалями.

Взято отсюда