реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Чем известен адмирал Моисеев и правда ли он стал новым главкомом ВМФ России

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Чем известен адмирал Моисеев и правда ли он стал новым главкомом ВМФ России

Адмирал Александр Моисеев Фото: Минобороны России

Источник “Известий” подтвердил отставку главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова. Его заменит адмирал Александр Моисеев

“Известия” со ссылкой на источник сообщили об отставке главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова. Эту информацию подтвердил бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов, написала Газета.ru.

Официальных комментариев от Минобороны пока не было. По данным СМИ, Евменова заменит адмирал Александр Моисеев.

Адмирал Моисеев командовал Северным флотом с 3 мая 2019 года и тогда сменил Евменова, который заступил на пост главнокомандующего ВМФ в тот же день.

Александру Моисееву 61 год. Он родился в Калининградской области, окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А.С. Попова в Санкт-Петербурге. Впоследствии с отличием окончил Военно-морскую академию имени адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова и Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

Много лет служил офицером на атомных подводных лодках Северного флота.

Имеет звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия – медали “Золотая Звезда”. Награжден двумя орденами Мужества, орденом “За военные заслуги”, медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени, ведомственными орденами и медалями.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Попросил прокатиться: барнаулец получил три года строгача за угон велосипеда у ребенка

Попросил прокатиться: барнаулец получил три года строгача за угон…

Ранее мужчина был судим 11 марта 2024, 16:06105Написать комментарий Жителя…

Сочи, Ялта или Стамбул? Куда поедут отдыхать россияне на майские праздники за границу и по стране и сколько это стоит

Сочи, Ялта или Стамбул? Куда поедут отдыхать россияне на…

Рассказываем про топ-10 самых популярных направлений 11 марта 2024, 15:0085Написать…

Безобидные с виду симптомы. Академик рассказал, как распознать частый вид рака у мужчин

Безобидные с виду симптомы. Академик рассказал, как распознать частый…

Речь про рак предстательной железы, который только в 2022 году…

«Думал, что валенки — это носки, а обувь еще принесут»: как студент из Индии стал известным сибирским нейрохирургом

«Думал, что валенки — это носки, а обувь еще…

Мороз в -23 градуса 33 года назад стал для Шалиндера…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp