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Чем известен корабль Сергей Котов, подвергшийся атаке дронов-камикадзе

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По данным СМИ, Черноморский флот понес еще одну потерю. Патрульный корабль “Сергей Котов” предназначен для охраны территориальных вод и проверки подозрительных судов

Российский корабль “Сергей Котов” мог затонуть после атаки украинских катеров-камикадзе. Информацию об этом опубликовали “Царьград” и ряд Telegram-каналов.

Что за корабль “Сергей Котов”

“Сергей Котов” – патрульный корабль Черноморского флота.

Размеры: длина – 91,3 м, ширина – 14,5 м, осадка – 4,8 м. На полном ходу корабль развивает скорость 22,5 узла, то есть 41,67 км в час. На вооружении у корабля есть вертолет, десантно-штурмовая лодка, переносной зенитно-ракетный комплекс “Игла-С”, артустановка. Экипаж корабля – от 32 до 40 человек.

Корабль “Сергей Котов” спустили на воду в октябре 2021 года. Его основная цель – нести погранично-патрульную службу и охранять территориальные воды. Судно может отправить группу морских пехотинцев для досмотра подозрительного корабля и, если потребуется, прикрыть их огнем.

Что известно об атаке на “Сергея Котова”

В ночь на 5 марта 2024 года украинские катера-камикадзе атаковали российский патрульный корабль “Сергей Котов”. Об этом сообщает “Царьград” со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. По данным издания, корабль мог затонуть.

Официальной информации от Минобороны РФ пока нет. Достоверных сведений о судьбе экипажа тоже пока нет.

Взято отсюда

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