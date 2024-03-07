Театр. Занавес Фото: Unsplash.com

Советский и российский театральный режиссер Римас Туминас умер в возрасте 72 лет. Он с 2014 года боролся со страшной смертельной болезнью

Российский режиссер Римас Туминас умер 6 марта в возрасте 72 лет.

Кто такой Римас Туминас

Римас Туминас – советский и российский театральный режиссер, бывший художественный руководитель Театра им. Евгения Вахтангова.

Римас Туминас получил высшее образование на режиссерском факультете ГИТИСа, потом работал в театрах Вильнюса и Москвы, ставил спектакли в Финляндии, Исландии, Швеции, Польше. В 1990 году он основал и возглавил Малый театр Вильнюса, рассказывает РИА Новости.

В 2007 году режиссер стал художественным руководителем Вахтанговского театра, 6 мая 2022 года он покинул эту должность.

Туминас преподавал на кафедре актерского мастерства и режиссуры Литовской государственной консерватории, а также руководил режиссерской мастерской в Театральном институте им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова, пишет ТАСС.

“Я не прошу актера отдавать все. Только то, что мешает ему жить сегодня: брось это на пол репетиционной площадки, брось потом в зал зрителям. Зрителям это очень нравится. А самое дорогое ты не отдавай. С чем тогда ты останешься? Да и зрители увидят: “А, он все отдал…” Им перестает быть интересно”, – говорил режиссер. Его цитату приводит РБК.

Причина смерти Римаса Туминаса

Римас Туминас боролся с раком легких с 2014 года. Он умер в клинике в Италии, уточняет РБК.

Взято отсюда