Чем кормят сельскохозяйственных птиц

Птицеводство в России — одна из динамично развивающихся отраслей сельского хозяйства, функционирующая в основном в виде крупных птицефабрик, в которых наиболее полно применяют механизацию и электрификацию производственных процессов. Успех развития отрасли основан на двух составляющих: генетике и кормлении, так как именно фактор кормления позволяет проявить генетический потенциал птицы по продуктивности. Велика роль птицеводства в личных подсобных и фермерских хозяйствах, где помимо вышеуказанных объектов разведения фигурируют страусы, декоративные и певчие птицы.

Птица имеет ряд особенностей строения и физиологии пищеварительной системы, что учитывается при организации ее кормления: отсутствие губ, зубов, наличие мощного мышечного желудка, хорошо развитые слепые отростки толстого кишечника, очень интенсивно протекающий минеральный и белковый обмены.

Традиционно основой рациона птиц являются зерно и продукты переработки, также к корму добавляют белковые составляющие животного происхождения в виде мясокостной или рыбной муки.

По усвояемости питательных веществ и энергии зерновые корма располагаются в следующей последовательности: кукуруза, пшеница, ячмень, овес, сорго. Обязательно должны быть в составе корма бобовые культуры, как источник белка и аминокислот.

Зерновые злаки в питании птицы — это, прежде всего, источник энергии за счет большого содержания крахмала, витаминов и минеральных веществ. Для хорошего пищеварения домашней птице необходимы пищевые волокна, которые она получает из оболочки зерна. В кукурузе, пшенице, ячмене и др. содержится некоторое количество белка. Но его недостаточно для удовлетворения суточной потребности. Поэтому в корма вводят бобовые культуры.

Зернобобовые являются нетрадиционным сырьем, но их применение необходимо как способ уменьшения себестоимости продукции при сохранении или улучшении экономических показателей продуктивности птицы. Среди них особый интерес вызывает горох, который является самой распространенной культурой и обладает высокими кормовыми достоинствами. Зерно гороха — это высокопитательный корм, содержащий в 2-3 раза больше белка, чем зерно злаков.

Еще одним важным компонентом в рационе птицы является соя, которая содержит наибольшее количество перевариваемого протеина среди всех кормовых культур. Так, содержание лизина (незаменимой аминокислоты, крайне важной в кормлении птицы) в сое в 10 раз больше, чем в кукурузе. Но использовать сою для животных и птицы в «сыром» виде запрещено из-за содержания антипитательных веществ – ингибиторов трипсина.

Это вещества, взаимодействующие с ферментами поджелудочной железы трипсином и химотрипсином, которые блокируют их активность. Как следствие, ухудшается перевариваемость не только белков сои, но и всех других, которые в форме полипептидов плохо всасываются в кишечнике. Недостаточно переваренный корм поступает в толстый кишечник, где становится субстратом для развития патогенной микрофлоры. Происходит перерасход корма, появляются затраты на лечение острых кишечных инфекций и потери поголовья (летальность 50-70%).

В сое содержится уреаза — фермент, расщепляющий белки до углекислого газа и аммиака, который отравляет организм птицы. В необработанной сое содержится до 6% уреазы от общего количества белка.

В Алтайском филиале ФГБУ «Центр оценки качества зерна» активность уреазы проверяют по методике, отвечающей требованиям ГОСТ ISO 5506-2013 «Бобовые. Продукты из соевых бобов. Определение активности уреазы». Показатель «активность уреазы» — это количество аммиачного азота, выделяемого в минуту при рабочих условиях, установленных в настоящем стандарте, выраженное в миллиграммах азота на грамм полученного готового продукта.

При использовании традиционных сортов сои для кормления птицы следует проводить термообработку семян при 120 °С в течение 15 минут. В случае использования современных сортов сои (с содержанием белка в зерне свыше 45 % и активностью ингибиторов трипсина ниже 15 мг/г) термообработку можно заменить экономически более выгодным и энергосберегающим способом, а именно замачиванием семян в воде в течение двух суток, измельчением и добавлением 1 % сине-зеленой микроводоросли спирулины.

Сегодня соя чаще всего добавляется в виде шрота – вторичного продукта при выработке масла.

В фермерских хозяйствах помимо зерна и комбикормов используют сочные корма: зеленую массу, ботву, овощи, корне-клубнеплоды, отходы плодоводства. Вареным картофелем в составе мешанок можно заменить до 20% углеводистых концентратов.

Правильный сбалансированный рацион сельскохозяйственных птиц является залогом здоровья поголовья, устойчивости к инфекционным заболеваниям и качества выпускаемой продукции.

Контроль качества сырья, технологии изготовления кормов и кормовых добавок, соблюдение условий хранения позволяют производителям вырабатывать конкурентоспособную продукцию.

Для обеспечения безопасности жизни и здоровья животных и охраны окружающей среды в лаборатории Алтайского филиала, например, шрот проверяют на зараженность вредителями или наличие следов зараженности, активность уреазы (в соевом шроте), содержание посторонних примесей, нитратов и нитритов, микотоксинов, тяжелых, металлов, радионуклидов, а также определяют массовую долю металлопримесей, влаги и летучих веществ (в подсолнечном шроте), золы и др.

За 11 месяцев 2023 года в Алтайском филиале ФГБУ «Центр оценки качества зерна» провели испытания 1,35 тыс. т. комбикормов, 540 т. шрота подсолнечного, 1,4 тыс. т. шрота соевого. Безопасность кормов определяют в результате исследования как партии продукции, так и в рамках производственного контроля, например, для шрота один раз в квартал.

Соблюдение законодательства в отношении изготовления кормов и безопасности продуктов для животных является основной обязанностью предприятий-изготовителей.

Алтайский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

Взято отсюда.

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