Чем могут быть опасны кормушки для птиц

В Кузбассе произошел неприятный эпизод с птицей, который показал, какие кормушки не покупать не стоит.

Устанавливать кормушки – это, конечно, хорошо. Но кормушки бывают разные и порой таят в себе опасность. Например, недавно жители Кемерово стали свидетелями того, как дубонос застрял в кормушке, сообщает «Сiбдепо» .

Отмечается, что птица нырнула в конструкцию за семечкой, но выбраться не смогла. Помогли добрые люди, оторвавшие дно кормушки. Лишь тогда дубонос смог улететь. Орнитологи отмечают, что нередко опасность для птиц создают сами люди.

«В этой застрял дубонос, крышки не было, так как в прошлом году кто-то кинул кормушку на землю, прыгал по ней и сломал. Дубонос нырнул за семечкой, и не смог выбраться. И не вытряхивался из неё. Оторвали дно, и он тогда вылетел сам. Кормушка заменена на безопасную. В общем, если птица имеет шанс попасть в беду, то она в нее попадет обязательно», – рассказал сотрудник Центра помощи диким и экзотическим животным Кемерово.

К слову, производитель пообещал поменять конструкцию кормушек на более безопасную.

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Взято отсюда.

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