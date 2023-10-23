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Чем смазать стекло в машине, чтобы оно не запотевало всю зиму – секрет автомеханика с 20-летним стажем

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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22 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Автоэксперт с 20-летним стажем поделился секретом, который поможет вам избежать проблем с запотеванием стекол вашего автомобиля в зимний период. Этот метод действительно работает. 

Этот метод основан на использовании крема для бритья. Профессионал автомобильной индустрии изучил способы, которыми водители в Нью-Йорке обрабатывают стекла своих машин.

Процесс очень прост. Нанесите небольшое количество крема для бритья на микрофибровое полотенце и тщательно протрите им стекла автомобиля. Благодаря этому стекла станут более устойчивыми к запотеванию, вызванному конденсацией, резкими перепадами температур и другими факторами.

Этот метод также чистит виниловые поверхности внутри автомобиля, пишет Теперь Внимание со ссылкой на Telefraf.news. 

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

ИСТОЧНИК

горняк

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