Чем связан Алтай с французским движением Сопротивления

21 февраля во Франции отмечался День иностранных участников движения Сопротивления в годы Второй мировой войны. Среди этих людей были и наши земляки.

В честь кого дата?

– 80 лет назад, 21 февраля 1944 года, после показательного пропагандистского процесса нацисты расстреляли 22 человека во главе с руководителем всех ячеек Сопротивления Парижского региона, состоящих из иностранных рабочих, Мицаком Манучяном. Единственная осужденная с ними женщина – уроженка Кишинева Ольга Банчич была обезглавлена в мае того же года в Штутгарте, – напомнил Сергей Дыбов, президент французской Ассоциации «Русская память». – Хотя исход войны был уже ясен, фашисты пытались запугать Сопротивление и лишить его растущей народной поддержки. Из около 60 арестованных в разное время французской полицией подпольщиков в начале 1944 года гестапо отобрало 23, чья «иностранность» не подлежала сомнению.

Нацистская пропаганда пыталась убедить французов, что к борьбе с нацизмом их побуждают лишь наемники-иностранцы из Москвы и Лондона. На улицах Парижа были расклеены афиши красного цвета с портретами осужденных. Но к этим афишам французы стали класть букеты цветов. Поэт Луи Арагон написал стихи, ставшие позже песней. Потом появились и кинофильмы.

21 февраля 2024 года останки Мицака Манучяна и его жены торжественно поместили в парижский Пантеон, где захоронены выдающиеся деятели Франции. Хотя официальный Париж сейчас активно поддерживает в противостоянии на Украине наследников нацистской идеологии, но до сих пор в стране слишком сильна память о движении Сопротивления, чтобы с этим не считаться.

Из плена – в партизаны

80 лет назад в борьбу против оккупантов вступили во Франции и многие из наших соотечественников, оказавшихся невольно на чужбине.

Сергей Дыбов многое сделал для установления данных наших воинов-земляков, погибших во Франции. Так, Сергей Владимирович дополнил подробности биографии Александра Черкасова из Рубцовска. В июле 2018 года память командира партизанского отряда «Ленинград» увековечили в бургундском городке Пуаль, где он погиб и был тайно похоронен летом 1944 года. Черкасов еще в 1942 году входил в подпольную группу военнопленных, отправленных на работы в шахтах на севере Франции.

– Департамент Па-де-Кале, в прошлом – основной угледобывающий район Франции, во время войны входил в так называемую «Красную Зону», где был установлен специальный режим для населения. Уже в 1941 году здесь стали появляться советские военнопленные, а в следующем году и гражданские лица, угнанные на работу в рейх и оккупированные им территории, в большинстве своем с территории Украины. В районе города Ленс в 1943 году находилось 5 лагерей советских военнопленных и 4 лагеря советских гражданских лиц, – отмечает Сергей Дыбов.

Особенностью французской промышленности в Па-де-Кале было то, что здесь трудилось большое количество польских шахтеров, прибывших на заработки во Францию еще до Первой мировой войны, а также после нее. В подавляющем большинстве это были выходцы с германских территорий. Можно вспомнить нашу знаменитую певицу Эдиту Пьеху, родившуюся в семье польского шахтера именно в пригороде Ленса.

– Шахтеры – это не «офисный планктон», а люди тяжелого физического труда, поэтому среди них были распространены просоветские симпатии, – подчеркнул историк. – Появление советских пленных вызвало громадный резонанс и массовые проявления солидарности со стороны этих людей. А, например, в городе Визье, куда в начале 1943 года первых советских граждан пригнали пешком с Украины, их появление вызвало волнения. Местное население смяло охрану лагеря, состоящую из бельгийских эсэсовцев, для оказания помощи советским людям, часть которых смогла сразу бежать.

В 1943 году французским руководством Сопротивления совместно с советскими подпольщиками был создан Центральный комитет советских военнопленных во Франции, который возглавили старший лейтенант ВДВ РККА, бывший политрук Марк Слободинский и французский коммунист, сын русских эмигрантов Борис Матлин, известный как «полковник Гастон Лярош».

Десятки лет исследований

Стоит отметить, что одной из первых отечественных работ по участию наших соотечественников в партизанской борьбе во Франции стала статья нашего коллеги-журналиста Алексея Стручкова, опубликованная в 1960 году. Довоенный редактор «Алтайской правды» и комиссар нашей 74-й отдельной стрелковой бригады работал после Победы в Москве, где и скончался в 1959 году. Его статья «О боевой деятельности советских патриотов на территории Франции в 1943–1944 годах» была посмертно опубликована. Алексей Алексеевич утверждал, что весной 1944 года во Франции действовали 35 партизанских отрядов из наших соотечественников.

Спустя десять лет в исследовании Михаила Семиряги «Советские люди в европейском Сопротивлении» (1970 г.) можно было прочесть о совместной партизанской борьбе во Франции нашего земляка Василия Ваньшёва и армянина Вартана Айвазяна.

Большая группа бывших советских военнопленных воевала в регионе Лемузен в отрядах французских партизан, которых называли «маки» (по названию вида местного густого кустарника). Солдаты Владимир Зенин, Василий Бицутин, Иван Сычёв, Василий Ваньшёв с первого дня войны были на фронте, но в 1942 году попали в плен. Во львовском лагере они познакомились с майором Петром Обориным, капитаном Филиппом Плющевым и другими советскими офицерами. В апреле 1944 года лагерь был эвакуирован во французский город Маньяк-Лаваль (департамент Верхняя Вьенна). Здесь советские патриоты создали подпольную группу, по поручению которой лейтенант Вартан Айвазян и капитан Плющев установили контакт с местными французскими коммунистами. Важнейшей задачей лагерного подполья была организация побегов. Первыми ушли из лагеря Айвазян, Оборин и Плющев. Спустя несколько дней они вместе с французскими партизанами прибыли в лагерь, арестовали коменданта и приказали ему выпустить 56 узников, которые сразу стали партизанами. Это произошло в ночь с 5 на 6 июня 1944 года.

«Малая родина» Василия Ваньшёва уточнена была только когда ветеран-историк Геннадий Нечаев прислал для публикации в Барнаул свою статью «Их помнит Франция». Оказалось, что Василий Леонтьевич жил в Калманском районе, где местные школьники записали его воспоминания: «Хотя прошли десятки лет, но до сих пор лица моих товарищей по оружию предстают как наяву. Особенно вспоминаю своего друга Ивана Шкляра, геройски погибшего в одном из последних наших боев. Как он ждал окончания войны и возвращения на Родину! Но многим из моих друзей не суждено было увидеть родные места».

Французы тогда по достоинству оценили действия советских партизан. Многие участники 1-го Советского партизанского полка были награждены медалями, а также знаменем с изображением на нем медали партизан-«маки».

Василий Ваньшёв вернулся на Родину в 1945 году через Одессу, пароходом. Тем же маршрутом прибыли из Франции и два жителя Баевского района, которые тоже были партизанами-«маки»: Даниил Кижеватов из Верх-Чуманки и Пётр Ильиных из поселка Весёленький. Пётр Григорьевич попал в плен под Вязьмой в октябре 1941 года. Служил он в гаубичном артполку томской 166-й дивизии. Во Франции оказался на рабских работах у бургундского города Бельфор, где и бежал к партизанам.

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Взято отсюда.

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