Чем так страшен Федул Зимний. Народные приметы 5 января

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По народным поверьям, нельзя было в день Федула Зимнего подшивать подолы одежды: считалось, что так можно укоротить себе жизнь
В народно-христианском календаре 5 января – день Федула Зимнего.
Люди готовились к празднованию Рождества, делали генеральную уборку, с особым старанием заботились о домашних животных.
Что нельзя делать 5 января
В день Федула Зимнего народные поверья запрещали женщинам обрезать и подшивать одежду (опасались этим сократить свою жизнь), пишет “Мир24”.
Владельцы домашних животных с особой заботой подходили к своим питомцам и скоту. Необходимо было хорошенько накормить животных, а также почистить хлев и птичник. Более того, домашнюю скотину угощали выпеченными дома лепешками. Плохо обращаться с домашними животными было строго запрещено.
Поверья запрещали наказывать детей и кричать на них.
Хирургические операции, запланированные на 5 января, переносили.
Народные приметы на 5 января
Если на 5 января идет снег и дует сильный ветер, то июль окажется холодным и дождливым.
Сильный ветер на Федула Зимнего сулит хороший урожай.
Если кот весь день спал на печке, впереди были морозные дни. А ветреная погода была предзнаменованием богатого урожая.
Взято отсюда.
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