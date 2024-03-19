Чем запомнился умерший журналист Василий Уткин и что известно о его смерти?

Василию Уткину было 52 года

Василий Уткин / Фото: vk.com/radioutkin

Известный российский спортивный журналист и комментатор Василий Уткин умер 19 марта 2024 в возрасте 52 лет. Об этом сообщил спортивный журналист Иван Карпов в Telegram. Информацию подтвердила в своем телеграм-канале журналистка Ксения Собчак. Amic.ru рассказывает, чем запомнился Василий Уткин.

Кто такой Василий Уткин и чем он занимался?

Василий Уткин – это российский спортивный журналист, комментатор, теле- и радиоведущий и блогер, также он работал в амплуа шоумена и актера кино.

Уткин стал известен в середине 1990-х, когда комментировал футбольные матчи на НТВ и “НТВ-Плюс”. Популярной стала и его информационно-аналитическая программа о футболе “Футбольный клуб”, которую Уткин впоследствии перенес на YouTube. В качестве блогера Уткин занимался “Футбольным клубом” до конца жизни. Последний выпуск шоу вышел 14 марта.

В 2004 и 2005 годах Уткин стал лауреатом премии “ТЭФИ” в номинации “Лучший спортивный комментатор”. С 2010 по 2015 год он был главным редактором спортивных каналов “НТВ-Плюс”. С 2014 по 2015 год Уткин вел на СТС шоу “Большой вопрос”. С 2015 по 2016 год он работал на “Матч ТВ”, а с 2016 по 2017 год – на канале Eurosport.

Чем еще запомнился Уткин?

Василий Уткин за свою жизнь также написал две книги: “Играйте в футбол! Записки спортивного комментатора” и “Суета вокруг мяча. Записки спортивного комментатора”.

Также Уткин сыграл роль кандидата в губернаторы Игоря Цаплина сначала в спектакле, а затем и в фильме “Квартета И” “День выборов”. Роль Цаплина Уткин повторил и в сиквеле фильма “День выборов 2”. Кроме того, Уткин исполнил небольшие роли в фильмах “О чем говорят мужчины”, “Пока ночь не разлучит нас” и “Трудные подростки”.

Засветился комментатор и в музыкальных клипах, также озвучил несколько мультфильмов, в том числе “Ральф против интернета”, и документальных фильмов.

В последние годы Уткин занимался своим футбольным клубом “Эгриси”, который участвовал в Любительской футбольной лиге Москвы и в Медиалиге.

Как умер Уткин?

Телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник пишет, что Василию Уткину стало плохо с сердцем днем 19 марта. Врачи не смогли его спасти, и журналист скончался.

Телеграм-канал Baza сообщает, что врачи дважды пытались реанимировать Уткина. Журналиста доставили в кардиологическое отделение больницы имени Пирогова, где у него диагностировали острую сосудистую недостаточность и подключили к аппарату ИВЛ. Из-за того что тромбы мешали проходу крови, у Уткина остановилось кровообращение. 16 минут его реанимировали, и в первый раз это удалось. Однако кровообращение опять остановилось, и Уткин скончался в 18:01 по московскому времени.

Какая причина смерти Уткина?

Mash и Baza пишут, что предварительная причина смерти Уткина – тромбоэмболия легочной артерии. Сообщается, что перед смертью Уткин страдал от заболевания сердечно-сосудистой системы, а в конце октября 2023 года у него диагностировали атеросклероз.

По информации Mash, врачи советовали Уткину садиться на диету и начинать худеть, ведь именно из-за проблем с весом у него появились осложнения в работе сердечно-сосудистой системы. Медики диагностировали у Уткина повышенное отложение холестериновых бляшек в сосудах.

Точную причину смерти установят специалисты после вскрытия.

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