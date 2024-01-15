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Чемпионат и Первенство Алтайского края по танцевальному спорту прошли в Барнауле

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Чемпионат и Первенство Алтайского края по танцевальному спорту прошли в Барнауле

Квикстеп, джайв, пасодобль и другие зажигательные танцы исполнили алтайские спортсмены на паркете спорткомплекса «Победа» в краевой столице.

Источник фото: Катунь 24

Кирилл Костиков и Ева Набугорнова танцуют в паре три года. На чемпионате и первенстве Алтайского края исполнили восемь танцев подряд. Причем музыку, под которую придется соревноваться с соперниками, заранее не знали. Услышали ее уже на паркете. В итоге справились и поднялись на первую ступень пьедестала.

«Мы очень старались, занимались днями и ночами, не спали. Трудились над тем, чтобы занять хорошие места», — поделился победитель Чемпионата и Первенства Алтайского края по танцевальному спорту Кирилл Костиков.

В первенстве и чемпионате края по танцевальному спорту участвовали около 700 пар из Барнаула, Бийска, Новоалтайска и Тальменки. Соревновались в трех программах: двоеборье, латиноамериканской и европейской. Судьи оценивали технику, музыкальность, партнерство и хореографию спортсменов.

«Очень талантливые ребята, я их вижу часто на всероссийских соревнованиях, на первенствах и чемпионатах России. Они сегодня танцуют двоеборье: десять танцев. Это достаточно сложно. Это получается не 10, а даже 14 танцев они должны станцевать: 7 одной программы, 7 другой программы», — рассказала спортивный судья всероссийской категории, главный судья чемпионата и первенства Алтайского края по танцевальному спорту Нина Горн.

Для того, чтобы выдержать такие нагрузки, партнерам нужно обладать хорошей координацией, иметь сильные мышцы и развитую гибкость тела. Все это требует упорных многочасовых тренировок. На паркете спорткомплекса «Победа» выступили опытные пары и совсем юные спортсмены. И все они получили возможность попасть на соревнования Сибирского федерального округа.

Взято отсюда.

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