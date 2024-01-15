Чемпионат по автомногоборью прошел на барнаульском гребном канале

Спортсмены преодолели дистанцию около четырех тысяч метров.

Источник фото: Катунь 24

Штормовой ветер и дождь. В таких условиях соревновались автогонщики на гребном канале в минувшие выходные. В чемпионате по автомногоборью участвовали 49 спортсменов из Барнаула, Горно-Алтайска, Новокузнецка, Новосибирска и других городов. Участники делятся по трем классам в зависимости от привода автомобиля: переднего, заднего и полного.

«Автомобиль в исполнении комплектации GTX, идет с завода уже турбированный мотор с полным приводом, механической трансмиссией. Это на мой взгляд самое оптимальное для зимних спринтов на льду. Есть многочисленные модернизации свои в виде замен турбины, подогнанная мощность, охлаждение дополнительно радиатора», — говорит участник чемпионата из Новосибирска Александр Шатарский.

Спортсмены прошли дистанцию около четырех тысяч метров, два круга: малый и большой. На этой трассе можно разогнаться до 160 километров в час. Основная задача – справиться со льдом. Площадку для заездов готовили заранее.

«По требованиям безопасности: мы каждый день, когда проходят соревнования, проводим измерения. Толщина льда от 64 см до 74 см. Данная толщина льда позволяет безопасно провести соревнования», — уточняет судья соревнований, представитель Алтайской федерации автомобильного спорта Анатолий Канаев.

Гонки организовали в федерации автомобильного спорта Алтайского края специально для тех, кто жаждет выплеснуть адреналин. Основная цель соревнований – исключить экстремальное вождение в черте города и повысить культуру автоспорта.

Взято отсюда.

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