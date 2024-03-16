«Чемпионат пройдет интересно и с пользой»: знакомим с Владиславом Поповым, участником регионального этапа Чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы»

В 2024 году в региональном этапе Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» студенты колледжа АлтГУ будут участвовать в соревнованиях по следующим компетенциям: «Веб-технологии», «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности», «Программные решения для бизнеса», «Администрирование отеля», «Туризм» и впервые «Правоохранительная деятельность».

Владислав Попов представит колледж АлтГУ в компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности». Его наставник – преподаватель Андрей Кочкин .

– Особенность компетенции заключается в том, что участникам необходимо иметь навык и опыт работы в определенных программах, например, InfoWatch Device Monitor, уметь настраивать и пользоваться ОС, – рассказал Андрей Кочкин , преподаватель колледжа АлтГУ.

Задания в этой компетенции могут быть разными. Например, настроить серверную ОС, DNS, домены, а в специализированных программных обеспечениях настроить контроль трафика, запретить пользоваться определенными программами.

– Подготовка идет полным ходом! Вместе с Андреем Сергеевичем , моим наставником, мы прорабатываем задания прошлого года, смотрим дополнительные видеоуроки. Надеюсь, для меня чемпионат пройдет интересно и с пользой, – поделился Владислав Попов , студент колледжа АлтГУ.

На протяжении пяти дней участники будут выполнять задания компетенции. В этом заключается одна из сложностей: трудные кейсовые задачи и их непростое решение в течение продолжительного периода времени.

Подготовиться к компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности» возможно. Именно этим сейчас и занимается Владислав Попов . Для отличного выступления на чемпионате необходимо знать критерии оценивания, иметь необходимое программное обеспечение и все сопутствующие лицензии, решать примерные задания. Верим, у Владислава все получится!

Взято отсюда.

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