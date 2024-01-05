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Через Алтайский край незаконно пытались перевезти табун лошадей

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Через Алтайский край незаконно пытались перевезти табун лошадей

Лошади с конефермы АГАУ Фото: Олег Укладов

Жители Казахстана купили животных в Республике Алтай, чтобы транспортировать их домой. Однако на границе груз остановили и задержали

В Кулундинском районе на границе остановили грузовик, в котором перевозили 50 лошадей, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Оказалось, что ветеринарный сертификат Таможенного союза формы №1 был подделкой.
Кроме того, у животных не было чипов, указанных в описи.

Как стало известно, граждане Казахстана приобрели лошадей в Республике Алтай, чтобы перевезти их в свою страну.

Пограничники задержали животных и поместили их на изолированное содержание для проведения карантинных мероприятий. По результатам мероприятий решится вопрос о дальнейшем перемещении животных или их убое.

Ранее сообщалось, что в Алтайский край пытались завезти сомнительную курятину и колбасу.

Взято отсюда

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