Черная пантера и персидский леопард: в Барнаул приехал цирк шапито с грандиозным шоу
Рассказываем, где и когда пройдет представление и какую программу подготовили для зрителей
Цирк. Выступление леопарда / Фото: предоставлено организаторами
Куда сходить с ребенком в Барнауле, чтобы можно было не только интересно провести время, но и получить много незабываемых эмоций? Например, в цирк. В город приехал один из лучших передвижных цирков шапито страны с грандиозным шоу международного уровня. Так что весело будет всем: и взрослым, и детям.
Программа мероприятия
Для взрослых и юных зрителей артисты цирка подготовили насыщенную программу:
- шоу огромных роботов-трансформеров;
- выступление воздушных гимнастов международного уровня;
- выступление иллюзионистов;
- номера от зеркальных людей и ходулистов;
- выступление веселого клоуна Славика;
- звездное шоу пародий “Цирк со звездами”.
А еще гости смогут насладиться зрелищным выступлением летающей черной пантеры под куполом цирка, персидским леопардом в огненном кольце, увидеть аттракцион из пяти арабских верблюдов и аргентинских попугаев Ара.
Артисты и животные цирка / Фото предоставлены организаторами
Грандиозная акция
При покупке билетов от одной тысячи рублей с 5 до 17 августа 2023 года (включительно) дети до 13 лет (включительно) посещают представление бесплатно в сопровождении взрослых.
При этом ребенку и взрослому предоставляют два отдельных места рядом.
Главное условие: воспользовавшись акционным предложением, один взрослый может провести на представление одного ребенка (1 взрослый – 1 ребенок, 2 взрослых – 2 ребенка).
При покупке билетов на сайте circus-crocus.ru необходимо выбрать четное количество билетов и ввести промокод “ЦИРК”, программа автоматически пересчитает сумму.
Не пропусти выгодную акцию в своем городе.
Все вопросы по телефону: +7-913-602-25-81, 8-914-657-71-60. Представление можно посетить: с 12 августа по 3 сентября 2023 года у ГМ “Лента” , ул. Власихинская, 67.
ООО “Калейдоскоп”; Юр. адрес: 644043 Россия , Омская область, г. Омск, ул. Яковлева, д. 143, кв. 36, ОРГН 1065503060480.
Возрастная категория 0+
Расписание выступлений / Фото: предоставлено организаторами
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