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Черная пантера и персидский леопард: в Барнаул приехал цирк шапито с грандиозным шоу

редактор01 mins

Рассказываем, где и когда пройдет представление и какую программу подготовили для зрителей

Цирк. Выступление леопарда / Фото: предоставлено организаторами

Куда сходить с ребенком в Барнауле, чтобы можно было не только интересно провести время, но и получить много незабываемых эмоций? Например, в цирк. В город приехал один из лучших передвижных цирков шапито страны с грандиозным шоу международного уровня. Так что весело будет всем: и взрослым, и детям.

Программа мероприятия

Для взрослых и юных зрителей артисты цирка подготовили насыщенную программу:

  • шоу огромных роботов-трансформеров;
  • выступление воздушных гимнастов международного уровня;
  • выступление иллюзионистов;
  • номера от зеркальных людей и ходулистов;
  • выступление веселого клоуна Славика;
  • звездное шоу пародий “Цирк со звездами”.

А еще гости смогут насладиться зрелищным выступлением летающей черной пантеры под куполом цирка, персидским леопардом в огненном кольце, увидеть аттракцион из пяти арабских верблюдов и аргентинских попугаев Ара.

Артисты и животные цирка / Фото предоставлены организаторами

Грандиозная акция

При покупке билетов от одной тысячи рублей с 5 до 17 августа 2023 года (включительно) дети до 13 лет (включительно) посещают представление бесплатно в сопровождении взрослых.

При этом ребенку и взрослому предоставляют два отдельных места рядом.

Главное условие: воспользовавшись акционным предложением, один взрослый может провести на представление одного ребенка (1 взрослый – 1 ребенок, 2 взрослых – 2 ребенка).

При покупке билетов на сайте circus-crocus.ru необходимо выбрать четное количество билетов и ввести промокод “ЦИРК”, программа автоматически пересчитает сумму.

Не пропусти выгодную акцию в своем городе.

Все вопросы по телефону: +7-913-602-25-81, 8-914-657-71-60. Представление можно посетить: с 12 августа по 3 сентября 2023 года у ГМ “Лента” , ул. Власихинская, 67.

ООО “Калейдоскоп”; Юр. адрес: 644043 Россия , Омская область, г. Омск, ул. Яковлева, д. 143, кв. 36, ОРГН 1065503060480.

Возрастная категория 0+

Расписание выступлений / Фото: предоставлено организаторами

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