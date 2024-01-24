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“Черное небо” сохраняется. О погоде в Алтайском крае днем 24 января

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День пройдет без осадков. В утренние часы местами изморозь, возможен туман

"Черное небо" сохраняется. О погоде в Алтайском крае днем 24 января

Утро, снег, ели / Фото: unsplash.com

От -10 до -15 градусов ожидается в Алтайском крае днем 24 января. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, местами будет теплее – от -4 до -9 градусов.

День пройдет без осадков. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле ожидается от -10 до -12 градусов. Без осадков. В утренние часы возможна изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с.

Отметим, что и в Барнауле, и в Бийске продолжает действовать режим “черного неба”. В городах сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе первой степени опасности.

новости Алтайский

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