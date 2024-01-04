Поговорили с алтайским коммунистом о скандале с Собчак и сталинских репрессиях

Второй в России «Сталин-центр» открылся в середине декабря в Барнауле — и уже попал в скандал. Ксения Собчак раскритиковала экспозицию центра в своем новостном шоу, а его основатель Сергей Матасов пригласил журналистку приехать в гости на черном воронке. Мы поговорили с Сергеем про выставку, музей и про то, как спустя десятилетия культ личности Сталина возвращается через умы людей, которые и СССР толком не застали.

Достали Сталина из-под земли

Сергею Матасову, основателю «Сталин-центра», 33 года. Родом он из Бийского района. На Алтае же и начал строить политическую карьеру после того, как отучился в Москве на инженера-программиста. Сейчас он — депутат АКЗС и первый секретарь партии «Коммунисты России» (она возникла в результате раскола КПРФ: у партий разные взгляды на идеологию коммунизма).

«Сталин-центр» открылся 16 декабря. Посетители смогут побывать в музее только после новогодних каникул, когда завершится оформление экспозиции. Со слов Сергея Матасова, с официальным открытием торопились — чтобы успеть ко дню рождения Сталина. Музей будет работать два раза в неделю — график опубликуют в соцсетях центра до 12 января.

— Идея центра появилась в 2021 году. Увидели объявление на «Авито»: найден бюст Сталина из мраморной крошки. Люди его на своем участке из земли выкопали, бюсту требовалась реставрация. Пока искали, кто может восстановить черты лица, чтобы Сталин был на себя похож, бюст хранился в гараже. Тогда поняли, что нужно придумать, куда мы его поставим. И решили, что создадим такое культурно-историческое пространство, где будут храниться предметы той эпохи. Возникали проблемы с поиском помещения — сейчас это всё достаточно дорого, а здание должно находиться в центре города. Благо, с этим нам помогли в партии.

В найденное помещение привезли разнообразные предметы сталинской эпохи: книги, документы и картины. Здесь можно увидеть «Победу», Мао Цзэдуна на шелке и коллекцию грампластинок. Как пишет «Толк», гвоздем программы стал тот самый бюст Сталина из мраморной крошки весом 200 кг.

На открытие центра съехались почитатели Сталина со всего края. Матасов рассказал, что инициативу поддержали и представители «Коммунистов России», и члены КПРФ.

— На открытие выставки хотел приехать основатель нижегородского «Сталин-центра» Владислав Егоров. Но тогда в Москве и Нижнем Новгороде был сильный снегопад, из-за погодных условий прилететь на Алтай не получилось. Договорились, что он посетит наш центр позднее. Тогда же и подпишем договор о сотрудничестве.

Как нам рассказал Сергей, сотрудничество с другим «Сталин-центром» позволит проводить совместные выставки, мероприятия, обмениваться экспонатами. Более того, совместными усилиями алтайские и нижегородские коммунисты планируют открывать аналогичные центры и в других городах России.

«Успел при коммунизме один год прожить»

Сергей Матасов рассказал, что главная цель «Сталин-центра» — это сохранение истории, опровержение фальсификации советской эпохи. Сам Сергей в СССР успел прожить один год.

— Да, действительно, год рождения у меня 1990. Успел при коммунизме один год прожить, уже хорошо (официальным государственным строем СССР был социализм. — Прим. ред.). Когда мне было 17 лет, начал изучать основы экономической теории, читал Маркса. Стал «левым», вступил в КПРФ. Сейчас для меня очевидно, что экономическая система Сталина самая эффективная — когда существует социальное равенство и всем управляют не олигархи.

Главным преимуществом сталинской модели экономики Сергей считает справедливое распределение ресурсов. Отмечает, что в современном мире нам нужно взять от этой системы самое светлое — чтобы доллар был по 30 копеек, развивалась промышленность и каждый человек смог получить квартиру.

На вопрос о том, как поступать с темной частью сталинской эпохи — репрессиями, ГУЛАГом и массовыми депортациями — Сергей однозначно ответить не может:

— Для начала нужно реализовать экономическую модель, а потом уже думать обо всём остальном. ГУЛАГ, конечно, в современном мире не нужен. Сейчас достаточно просто убирать людей из информационного пространства — нет необходимости отправлять их в лагеря. К тому же никого не отправляли в ГУЛАГ просто так. Сейчас ведь маньяки, убийцы и насильники сидят в тюрьмах — и все с этим согласны. Тогда было то же самое. Обычного советского гражданина в лагеря никто не отправлял.

С последним утверждением Матасова могут поспорить сотни весьма серьезных исследований, в которых приводятся доказательства того, что далеко не всегда в лагеря уезжали исключительно преступники. По данным демографа Анатолия Вишневского, с конца 1920 по 1952 год больше 25 миллионов граждан осудили по политическим причинам. Основатель «Сталин-центра» к общепринятому мнению о сталинских репрессиях относится скептически. Уверяет, что в каждом отдельном случае необходимо разбираться отдельно:

— В одном бийском музее мы наблюдали экспозицию про мужчину, трижды побывавшего в лагерях во времена сталинского правления. История его жизни преподносилась героически, рассказывалось, как мужественно он прошел через все репрессии — и выжил. Углубились в историю, нашли его судебные дела. Оказалось, что мужчина был осужден за разбой и уклонение от мобилизации во времена Великой Отечественной.

Счастливое фото с черным воронком

В своем «Сталин-центре» алтайские коммунисты хотят сохранить доказательства позитивного влияния Сталина на судьбу страны. Однако другие артефакты того времени — расстрельные списки и черные воронки — в музее не представлены. В этом организаторов «Сталин-центра» упрекнула Ксения Собчак. Тогда Сергей Матасов предложил ей приехать в гости и привезти с собой в подарок тот самый черный воронок.

Спрашиваю Сергея, не кажется ли ему, что такой экспонат вызовет массу негативных ассоциаций у людей:

— Для большинства жителей края это будет просто необычный ретроавтомобиль, который редко где можно увидеть. Мы однажды проводили акцию: нанимали актера на роль Сталина, арендовали черный воронок и ездили так по городу. Люди с удовольствием фотографировались и со «Сталиным», и с автомобилем. В целом реакция у людей была позитивная.

Матасов неоднократно заявлял, что центр не имеет политической направленности — двери открыты для всех интересующихся историей России вне зависимости от политических убеждений. Однако позднее он всё же добавил: либералов ждут в гости, чтобы показать им дорогу на светлую сторону.

Взято Источник

04.01.2024