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21 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Рон Пол, бывший конгрессмен США, предупредил о наступающей катастрофе, которую, кажется, невозможно предотвратить. Он утверждает, что “черный лебедь” уже на подходе, но все игнорируют эту угрозу. Пишет “Царьград”.

В интервью с журналистом Такером Карлсоном Пол признался, что верит в теорию “черного лебедя” и считает, что она актуальна в настоящее время. Он считает, что мы достигли точки, когда некоторые несчастные события начинают происходить, и это является проявлением “черного лебедя”. Это что-то, что не поддаётся контролю. Сейчас самое важное – понять, что происходит, – по его словам.

“Черным лебедем” называют достаточно редкое событие, которое никто не ожидает, но после его происшествия становится понятно, что оно было вполне логичным и предсказуемым, просто мало кто обращал внимание на предпосылки. В настоящее время “черным лебедем” обычно считают ядерную войну между Россией и НАТО.

Пол также назвал заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд самым пагубным “разжигателем войн” в истории.

ФОТО: TELEGRAM/ЕЛЕНА ПАНИНА

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Автор: glavred

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город Горняк