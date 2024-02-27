Алексей Рыбников Фото: Олег Укладов

Алексей Рыбников рассказал, какая продукция БПЗ пользуется наибольшим спросом, как на работу завода повлияли политика торговых сетей и тренд на ЗОЖ

В 2023 году Барнаульскому пивзаводу исполнилось 45 лет – возраст уверенного, опытного, активного человека, несущего ответственность и нацеленного на развитие. Подводя итоги юбилейного года, генеральный директор Алексей Рыбников рассказал, как сегодня предприятие отвечает на основные вызовы, следует за запросами потребителей и почему не меняет сахар в напитках на заменители.

Полное оснащение

– В последние годы предприятию постоянно приходилось оперативно реагировать на изменения рынка, условий и законодательства. То пандемия, то санкции, то акцизы или маркировка – все это так или иначе влияло на ситуацию. С каким портфелем БПЗ завершил 2023 год – юбилейный для завода, отметившего 45 лет?

– Действительно, определенные вызовы возникают постоянно, и мы на них должны своевременно реагировать, встраиваясь как в политические, так и экономические условия. Именно четкое видение наших целей, забота о коллективе, технические инновации производственных процессов дают нам возможность работать, закрывая такую рыночную нишу, как всеми любимые напитки – и слабоалкогольные и безалкогольные.

Взято отсюда