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“Честны с потребителем”: Барнаульский пивзавод делает ставку на натуральность

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"Честны с потребителем": Барнаульский пивзавод делает ставку на натуральность

Фото: Олег Укладов

Алексей Рыбников рассказал, какая продукция БПЗ пользуется наибольшим спросом, как на работу завода повлияли политика торговых сетей и тренд на ЗОЖ

В 2023 году Барнаульскому пивзаводу исполнилось 45 лет – возраст уверенного, опытного, активного человека, несущего ответственность и нацеленного на развитие. Подводя итоги юбилейного года, генеральный директор Алексей Рыбников рассказал, как сегодня предприятие отвечает на основные вызовы, следует за запросами потребителей и почему не меняет сахар в напитках на заменители.

Полное оснащение

– В последние годы предприятию постоянно приходилось оперативно реагировать на изменения рынка, условий и законодательства. То пандемия, то санкции, то акцизы или маркировка – все это так или иначе влияло на ситуацию. С каким портфелем БПЗ завершил 2023 год – юбилейный для завода, отметившего 45 лет?

– Действительно, определенные вызовы возникают постоянно, и мы на них должны своевременно реагировать, встраиваясь как в политические, так и экономические условия. Именно четкое видение наших целей, забота о коллективе, технические инновации производственных процессов дают нам возможность работать, закрывая такую рыночную нишу, как всеми любимые напитки – и слабоалкогольные и безалкогольные.

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Сегодня у нашего предприятия широкий ассортимент, включающий 33 алкогольных бренда и 34 безалкогольных. Сейчас соотношение производства этих видов продукции у нас составляет 60 на 40, хотя еще 5 лет назад было 80 на 20.

Завод оснащен всем необходимым оборудованием. Мощность производства варочного цеха составляет 12 млн декалитров. У нас есть все возможные линии розлива – в кеги различной емкости, в алюминиевую, стеклянную и ПЭТ-тару.

Кроме того, предприятие модернизировало солодовню, хотя и были определенные сложности. Собственное производство солода – визитная карточка нашего предприятия. Она есть далеко не у всех производителей пива. И в трудные времена она выручает завод, обеспечивая стратегическим сырьем.

“Барнаульский пивоваренный завод” Фото: Олег Укладов

Собственный солод – емкий ресурс, позволяющий не только сдерживать рост себестоимости, но и, главное, сохранять на высоте качество продукции.

Наш завод – один из самых емких налогоплательщиков региона, так, например, в 2023 году во все уровни бюджета было перечислено 2,56 млрд рублей, выручка предприятия при этом составила 5,5 млрд рублей.

В планах на будущее – приобретение новых производственных линий. Но эти инвестпроекты пока в разработке.

Сейчас основные средства завод направляет на обеспечение бесперебойной работы системы маркировки продукции. Финансово это достаточно емкий проект. Речь идет об инвестициях в 100 млн рублей. Плюс ежегодно на эксплуатацию нужно будет расходовать порядка 40 млн рублей.

– Маркировка напрямую касается производителей напитков второй год подряд: в 2022 система заработала для воды, в 2023 – для пива. В конце прошлого года вы рассказывали, что на старте ее запуск приводил даже к снижению производительности линий. Что было в прошедшем году?

– Мы планомерно внедряем процесс маркировки продукции в соответствии с действующим законодательством. Действительно, в 2022 году мы стали маркировать воды, весной 2023 – пиво в кегах, а с осени – в стеклотаре и ПЭТ.

Барнаульский пивоваренный завод” Фото: Виталий Барабаш

К сожалению, не все проходит гладко. Наладить бесперебойную работу линий розлива с нанесением маркировки не всегда удается. В любом случае производительность оборудования снижается. Но я полагаю, что со временем, по мере отладки системы и наработки опыта, нам удастся минимизировать потери.

Никакого сахарозаменителя

– Еще одним новшеством этого года стало введение акциза на сладкие безалкогольные напитки. Как оно отразилось на рынке?

– Не секрет, что с введением этого акциза многие производители начали использовать рецептуры с сахарозаменителями.

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Мы на заводе создавали дегустационные комиссии, проводили исследования. И пришли к выводу: вкус напитков на сахарозаменителях совсем не тот. Я считаю, что люди любят напитки на натуральном сырье.

Мне кажется, потребитель попробует разные варианты, но в результате вернется к классике. Все-таки основные предпочтения потребителя остаются стабильны.

А мы для него сохраним натуральность как наш главный приоритет. Мы в целом делаем ставку на натуральное сырье. Я уже говорил, что солод мы производим сами, и им предприятие обеспечено на ближайший год. Вода у нас также своя – на территории завода 10 артезианских скважин глубиной до 240 метров. Хмель закупаем в Германии. Для производства безалкогольных напитков используем только натуральные ингредиенты. И от этого принципа мы не намерены отступать.

Наш принцип натуральности и качества напитков подтверждается не только признанием потребителя, но и наградами, которые наши напитки получают на профессиональных специализированных выставках и дегустационных конкурсах.

Так, например, в конце прошлого года, участвуя в XXV Юбилейном Международном профессиональном конкурсе “Лучшие: пиво, безалкогольный напиток, минеральная, питьевая вода года” в городе Москве, четыре наших напитка получили высокие награды: новинка 2023 года – тонизирующий напиток “Базз Мангос” завоевал золотую медаль, напиток “Тропический микс” линейки “Гуд страйпс” (“Яркие полосы”) также удостоен золота и два слабоалкогольных напитка тоже стали обладателями золота и серебра.

Тренд на ЗОЖ-напитки

– Какой вид продукции является наиболее востребованным в продажах?

– Традиционно на лидирующих позициях остается разливное пиво в кегах. Оно занимает порядка 50% в объеме продаж.

Спортивные напитки. “Барнаульский пивоваренный завод” Фото: Олег Укладов

Тарированная продукция предназначена, прежде всего, для продажи в сетевой рознице. И сейчас в этом сегменте мы наблюдаем высокую конкуренцию со стороны крупных федеральных компаний. Свою лепту вносят и сами сети, которые используют инструменты демпинга, чем еще больше усиливают фактор конкуренции. Нам в таких условиях порой сложно работать. Особенно в период повышения отпускных цен, связанных с индексацией акцизов.

– А продолжают ли набирать популярность безалкогольные напитки? Статистика последних лет показывала стабильный тренд.

– Спрос на безалкогольную продукцию продолжает расти. Это связано с тем, что постепенно меняется сам образ жизни людей. Все больше из них уделяют внимание спорту и здоровью. Во многом этой тенденции способствует государственная политика по продвижению здорового образа жизни, да и сам менталитет молодого поколения, тяготеющего к ЗОЖ.

Мы учитываем эти потребности и идем в ногу с основными тенденциями. Например, в 2023 году Барнаульский пивоваренный завод выпустил новую линейку напитков для активных людей “Изотоник Batterade“, которые поддерживают водно-солевой баланс в организме во время и после тренировок или любых других видов активности.

Сейчас активно расширяем присутствие на рынке подобных изотоников. Мы видим, что спрос на такие напитки есть, объемы продаж увеличиваются.

Барнаульский пивоваренный завод” Фото: Виталий Барабаш

И по нашим предварительным прогнозам, тенденция на рынке сохранится, соответственно, акцент в производстве будет смещаться на воду и функциональные напитки, содержащие дополнительные элементы: магний, калий, кальций.

– В 2022 году одной из тем года было внедрение большого числа заместивших колу отечественных напитков. БПЗ также предложил свою линейку. Как они показали себя в 2023 году? Не охладел ли к ним потребитель?

– Я бы отдельно отметил, что заниматься импортозамещением наше предприятие начало вовсе не в 2022 году, а значительно раньше. Например, коктейльную линейку Good Stripes, которая сегодня включает более 10 наименований, мы начали выпускать еще в 2013 году. По сути, это и было первое импортозамещение.

Да, в 2022 году многие производители стали выпускать колу, и сейчас ее на рынке столько, что глаза разбегаются. Но напиток Барнаульского пивзавода не потерялся на полках и показал высокие объемы продаж. Более того, если говорить об интересе потребителя, то он только вырос. Если в 2022 году мы произвели 70 тыс. декалитров этого напитка, то в 2023-м – уже в два раза больше.

Тренд на экспорт

– 2023 год вы целенаправленно работали на усиление экспортных поставок. Чего удалось добиться?

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Барнаульский завод по производству слабоалкогольных и безалкогольных напитков – один из крупнейших региональных производителей: ежегодно выпускает более 12 млн декалитров различных напитков

– Мы идем в ногу со временем и постепенно переориентируемся на восток. С точки зрения внешнеэкономической деятельности прошедший год у нас был насыщенный. Мы приняли много делегаций в Барнауле, поучаствовали в крупной выставке в Китае.

Китайской стороне интересна наша продукция – им важно, что она произведена на качественном и натуральном сырье. В 2023 году состоялись поставки пива в Поднебесную. Мы продолжаем работать в этом направлении.

Также мы дважды принимали на предприятии партнеров из Индии, заключили с ними меморандумы о сотрудничестве. Индийцев больше интересуют безалкогольные напитки и наш побочный продукт – кормовые смеси для животных.

Сейчас прорабатываем вопросы логистики и расчетов с индийскими партнерами.

Совсем недавно наша делегация вернулась с международной выставке GulFood в Объединенных Арабских Эмиратах – там у нас был свой стенд в рамках общей экспозиции Российского экспортного центра, мы представили на выставке все линейки безалкогольной продукции и уже наметили солидный пакет переговоров с потенциальными партнерами.

В целом же могу сказать, что экспорт нашей продукции по сравнению с 2022 годом вырос более чем в два раза. Мы поставляем ее в Китай, Монголию, Киргизию, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан.

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ОАО “Барнаульский Пивоваренный завод” ИНН 2222010839

Взято отсюда.

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