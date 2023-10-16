Богатство. Бизнесмен. Богатый мужчина Фото: Unsplash.com

День шефа – неофициальный профессиональный праздник руководителей коллективов. Его празднуют во многих странах мира в середине осени – 16 октября

В праздничный понедельник 16 октября “Толк” подготовил подборку креативных и душевных поздравлений с Днем шефа в стихах, прозе и СМС.

Поздравления с Днем шефа в стиха

Поздравляем Вас с Днем шефа!

И позвольте пожелать

Поберечь родные нервы

И нас сильно не ругать.

Мы Вас очень уважаем,

Очень ценим, дорожим.

И за Вас в любую пропасть

Всей командой полетим!

Мы желаем Вам здоровья,

В доме – доброй суеты.

А еще мы Вам желаем,

Чтоб сбывались все мечты.

Если зададут вопрос:

“У тебя хороший босс?”

Я отвечу без вопросов:

“Я довольна своим боссом!”

Ведь Вы добрый, самый умный,

Позитивный, остроумный,

Вам желаю в праздник, босс,

В жизни белых лишь полос,

Чтоб здоровье было крепким,

Каждый шаг Ваш – верным, метким

И чтоб личный капитал

Многомиллионным стал!

Босс, начальник, шеф, кормилец,

Поздравляем мы тебя.

Если где-то прокололись,

Знай, что это мы любя.

За тобой, как за стеною!

И в огонь, и в дождь пойдем!

Даже в отпуске порою

Мы во сне тебя зовем.

Будь же добр и не свирепствуй,

Ведь для всех ты как отец,

И тринадцатой зарплатой

Нас порадуй наконец!

Босс. Шеф. Начальник. Женщина Фото: pixabay.com

Поздравления в День шефа – 2023 в прозе

Дорогой босс, поздравляем вас с Днем шефа и хотим сказать спасибо за то, что вы такой добрый и понимающий человек! Желаем вам новых достижений, удачи во всех начинаниях и делах, а также удовольствия от работы и хороших доходов!

Поздравляю с Днем шефа. Желаю твердости нрава, смелых амбиций, рациональных идей и несомненного процветания. Желаю быть отменным боссом, желаю оставаться чудесным человеком. Пусть дела уверенно движутся в сторону успеха. Пусть жизнь ведет счет счастливым и удачным дням.

Поздравляю с Днем шефа и от всей души желаю быть самым крутым и добрым боссом на свете, находить всегда оптимально верные решения любых вопросов, иметь высокое положение в обществе, получать крупный доход, дарить тепло и радость близким, быть любимым и счастливым человеком.

Босс. Начальник. Работа. Женщина Фото: pexels.com

Поздравления с Днем шефа – 2023 в СМС

С Днем начальства, шефа, босса!

Пусть решаются вопросы,

Благоденствие приходит,

Вас не злят и не доводят!

Мы тебе желаем, босс,

Никогда не вешать нос.

Улыбайся и шути,

За собой вперед веди!

Поздравляем вас с Днем босса,

Самый лучший в мире шеф,

Вы у нас большая личность

И для нас авторитет!

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