16.10.2023

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Чествуем боссов! Приятные поздравления с Днем шефа в стихах и прозе

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Богатство. Бизнесмен. Богатый мужчина Фото: Unsplash.com

День шефа – неофициальный профессиональный праздник руководителей коллективов. Его празднуют во многих странах мира в середине осени – 16 октября

В праздничный понедельник 16 октября “Толк” подготовил подборку креативных и душевных поздравлений с Днем шефа в стихах, прозе и СМС.

Поздравления с Днем шефа в стиха

Поздравляем Вас с Днем шефа!
И позвольте пожелать
Поберечь родные нервы
И нас сильно не ругать.
Мы Вас очень уважаем,
Очень ценим, дорожим.
И за Вас в любую пропасть
Всей командой полетим!
Мы желаем Вам здоровья,
В доме – доброй суеты.
А еще мы Вам желаем,
Чтоб сбывались все мечты.

Если зададут вопрос:
“У тебя хороший босс?”
Я отвечу без вопросов:
“Я довольна своим боссом!”
Ведь Вы добрый, самый умный,
Позитивный, остроумный,
Вам желаю в праздник, босс,
В жизни белых лишь полос,
Чтоб здоровье было крепким,
Каждый шаг Ваш – верным, метким
И чтоб личный капитал
Многомиллионным стал!

Босс, начальник, шеф, кормилец,
Поздравляем мы тебя.
Если где-то прокололись,
Знай, что это мы любя.
За тобой, как за стеною!
И в огонь, и в дождь пойдем!
Даже в отпуске порою
Мы во сне тебя зовем.
Будь же добр и не свирепствуй,
Ведь для всех ты как отец,
И тринадцатой зарплатой
Нас порадуй наконец!

Чествуем боссов! Приятные поздравления с Днем шефа в стихах и прозе

Босс. Шеф. Начальник. Женщина Фото: pixabay.com

Поздравления в День шефа – 2023 в прозе

Дорогой босс, поздравляем вас с Днем шефа и хотим сказать спасибо за то, что вы такой добрый и понимающий человек! Желаем вам новых достижений, удачи во всех начинаниях и делах, а также удовольствия от работы и хороших доходов!

Поздравляю с Днем шефа. Желаю твердости нрава, смелых амбиций, рациональных идей и несомненного процветания. Желаю быть отменным боссом, желаю оставаться чудесным человеком. Пусть дела уверенно движутся в сторону успеха. Пусть жизнь ведет счет счастливым и удачным дням.

Поздравляю с Днем шефа и от всей души желаю быть самым крутым и добрым боссом на свете, находить всегда оптимально верные решения любых вопросов, иметь высокое положение в обществе, получать крупный доход, дарить тепло и радость близким, быть любимым и счастливым человеком.

Чествуем боссов! Приятные поздравления с Днем шефа в стихах и прозе

Босс. Начальник. Работа. Женщина Фото: pexels.com

Поздравления с Днем шефа – 2023 в СМС

С Днем начальства, шефа, босса!
Пусть решаются вопросы,
Благоденствие приходит,
Вас не злят и не доводят!

Мы тебе желаем, босс,
Никогда не вешать нос.
Улыбайся и шути,
За собой вперед веди!

Поздравляем вас с Днем босса,
Самый лучший в мире шеф,
Вы у нас большая личность
И для нас авторитет!

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