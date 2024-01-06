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Четверо барнаульцев стали доверенными лицами Путина. Рассказываем, кто они такие

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В список попали начальница госпиталя, руководитель РСО и актриса музтеатра

Четверо барнаульцев стали доверенными лицами Путина. Рассказываем, кто они такие

В конце декабря 2023 года ЦИК РФ опубликовал список доверенных лиц Путина на предстоящих выборах президента. В него вошли 346 человек — четверо из них известные деятели Алтайского края. Узнали, кто в регионе стал доверенными лицами Путина.

В список попали: начальница краевого госпиталя для ветеранов войн Ольга Зубова;

Четверо барнаульцев стали доверенными лицами Путина. Рассказываем, кто они такие

командир алтайского штаба «Российских студенческих отрядов» Маргарита Барсукова;

Четверо барнаульцев стали доверенными лицами Путина. Рассказываем, кто они такие

заслуженная артистка России и актриса алтайского музтеатра Виктория Гальцева;

Четверо барнаульцев стали доверенными лицами Путина. Рассказываем, кто они такие

член восьмого состава общественной палаты Алтайского края Ирина Яковенко.

Четверо барнаульцев стали доверенными лицами Путина. Рассказываем, кто они такие

Кроме того, доверенными лицами президента стали и политические деятели, и звезды. Среди них актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, певец SHAMAN, Лариса Долина, Екатерина Гусева.

Взято Источник
06.01.2024

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