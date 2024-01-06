В список попали начальница госпиталя, руководитель РСО и актриса музтеатра

В конце декабря 2023 года ЦИК РФ опубликовал список доверенных лиц Путина на предстоящих выборах президента. В него вошли 346 человек — четверо из них известные деятели Алтайского края. Узнали, кто в регионе стал доверенными лицами Путина.

В список попали: начальница краевого госпиталя для ветеранов войн Ольга Зубова;

командир алтайского штаба «Российских студенческих отрядов» Маргарита Барсукова;

заслуженная артистка России и актриса алтайского музтеатра Виктория Гальцева;

член восьмого состава общественной палаты Алтайского края Ирина Яковенко.

Кроме того, доверенными лицами президента стали и политические деятели, и звезды. Среди них актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, певец SHAMAN, Лариса Долина, Екатерина Гусева.

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06.01.2024