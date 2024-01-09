По предварительной информации, одна из легковушек выехала на встречку. В результате ДТП погибли водители машин и две пассажирки

На трассе в Новосибирской области в результате жуткого ДТП погибли четверо человек. Пострадал несовершеннолетний пассажир, его госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону в Telegram-канале.

Трагедия произошла 7 января около 19.15 на 1365-м км автодороги Р-254 “Иртыш”. Мужчина за рулем “Тойота Ленд Крузер Прадо” ехал со стороны Омска в направлении Новосибирска и, предварительно, выехал на встречку. Авто столкнулось с “Тойота Спасио”, ехавшим в противоположном направлении.

Правоохранители выясняют точные обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что 7 января на трассе в Зональном районе произошло смертельное ДТП. Двое человек погибли на месте, госпитализированы трое взрослых и пять детей.

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