На месте столкновения работают сотрудники полиции и скорая помощь. Известно о четырех пострадавших. Обстоятельства ДТП еще выясняются

28 декабря на трассе Бийск — Барнаул в Зональном районе произошло серьезное ДТП, сообщили в Telegram-канале станции скорой медицинской помощи Бийска.

В результате аварии пострадали четыре человека. На месте аварии работают две бригады скорой помощи, линейная и реанимационная. Судя по кадрам, удар был сильным.

Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции. Одна из возможных причин – гололед на трассе.

Ранее в Алтайском крае грузовик влетел в стоящую фуру. 48-летний водитель погиб.

Взято отсюда