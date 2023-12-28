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Четыре человека пострадали в серьезном ДТП на бийской трассе

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На месте столкновения работают сотрудники полиции и скорая помощь. Известно о четырех пострадавших. Обстоятельства ДТП еще выясняются

28 декабря на трассе Бийск — Барнаул в Зональном районе произошло серьезное ДТП, сообщили в Telegram-канале станции скорой медицинской помощи Бийска.

В результате аварии пострадали четыре человека. На месте аварии работают две бригады скорой помощи, линейная и реанимационная. Судя по кадрам, удар был сильным.

Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции. Одна из возможных причин – гололед на трассе.

Ранее в Алтайском крае грузовик влетел в стоящую фуру. 48-летний водитель погиб.

Взято отсюда

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