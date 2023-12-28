На месте столкновения работают сотрудники полиции и скорая помощь. Известно о четырех пострадавших. Обстоятельства ДТП еще выясняются
28 декабря на трассе Бийск — Барнаул в Зональном районе произошло серьезное ДТП, сообщили в Telegram-канале станции скорой медицинской помощи Бийска.
В результате аварии пострадали четыре человека. На месте аварии работают две бригады скорой помощи, линейная и реанимационная. Судя по кадрам, удар был сильным.
Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции. Одна из возможных причин – гололед на трассе.
Ранее в Алтайском крае грузовик влетел в стоящую фуру. 48-летний водитель погиб.
Взято отсюда